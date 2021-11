Inilah Makna di Balik Lagu 'November Rain' - Guns N' Roses, Dilema antara Masa Lalu & Hubungan Baru

TRIBUNJABAR.ID - Menyambut bulan November, para pecinta musik mendengarkan lagu 'November Rain' milik grup band Guns n Roses.

Lagu 'November Rain' adalah balada epik single terlaris kedua dari band rock tersebut.

Melansir dari justrandomthings.com, lagu ini dinobatkan sebagai satu di antara lagu tersedih dalam sejarah musik.

Adapun lagu 'November Rain' ditulis Axl Rose untuk perilisan album ganda mereka 'Use Your Illusion I' dan 'Use Your Illusion II' yang dirilis pada September 1991.

Video musik untuk 'November Rain' dibintangi oleh pacar Axl Rose saat itu, aktris dan model asal Amerika, Stephanie Seymour.

Video tersebut menggambarkan adegan pernikahan antara Stephanie dan Axl Rose di mana Slash berperan sebagai pria terbaik.

Sebagian besar video didedikasikan untuk kenangan indah pernikahan; hal menyenangkan dan penuh mimpi.

Hujan yang tiba-tiba mengguyur upacara di luar ruangan dan pemandangan segera beralih ke pemakaman Stephanie.

Makna Hujan digunakan sebagai simbol kesedihan, kekacauan dan kesuraman.