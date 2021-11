Xiaomi Redmi 11 T Akan Meluncur di Indonesia Pekan Depan, Usung Teknologi Baru, Apa Itu?

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Xiaomi Indonesia mengumumkan terkait tanggal perilisan dari Xiaomi Redmi 11 T yaitu pada 4 November 2021.

Informasi tersebut dapat dilihat di akun Instagram resmi Xiaomi Indonesia, @xiaomi.indonesia.

Terdapat teknologi yang baru pertama kali dikenalkan oleh Xiaomi yaitu Turbo Charge terkait dalam pengisian daya pada Xiaomi Redmi 11T 5G.

"The magical power of 67W turbo charge is coming!"

"Kami tau, efektifitas dan efisiensi adalah dua hal yang sangat penting untukmu!"

"Meminimalisir segala hal yang dapat menghalangi produktifitas, termasuk dalam hal pengisian daya smartphone tentu menjadi hal yang harus diperhatikan."

"Xiaomi 11T 5G dengan 67W Turbo Charge adalah jawabannya! Cari tau lebih lengkap tentang fitur ini, 4 November 2021, mulai pukul 19.00 WIB hanya di kanal YouTube Xiaomi Indonesia #WorkYourMagic," tulis xiaomi.indonesia.

Product Marketing Manager Xiaomi, Calvin Nobel mengklaim bahwa teknologi charging pada Xiaomi 11T 5G sangatlah cepat.

"Bisa mengisi daya ponsel sampai penuh dalam waktu kurang lebih sekitar 30 menit," ungkapnya.

Terkait spesifikasi secara keseluruhan, Xiaomi Indonesia masih terkesan menutup rapat.