Peringati Maulid Nabi, Ibu-ibu di Bandung Ikuti Lomba Kultum, Ekspresi Wajah Dinilai Selain Materi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DKM Ikomah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan lomba kultum antar majelis taklim se-Bandung Timur.

Perlombaan kultum diikuti 25 peserta dan dihadiri dewan juri, yakni ustaz Asep Rizal Khaerudin dan ustaz Cecep Anwar.

Ketua DKM Ikomah, ustaz A Bachrun Rifai mengatakan lomba kultum diadakan guna menggali potensi yang ada pada ibu-ibu majelis taklim di Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Panyileukan, seperti yang diungkapkan Ketua Majelis Taklim Ikomah, ustazah Nia Kurniati.

Dalam perlombaan ini, dia berpesan bahwa nilai kualitas tergantung pada niat.

Dan hal yang paling utama bukanlah kemenangan melainkan bakat yang ditampilkan untuk mendapatkan pengalaman serta wawasan tampil di depan umum.

Adapun penilaian lomba kultum ini, Cecep Anwar menjelaskan pertama masalah adab, lalu penguasaan materi, perbendaharaan bahasa, penguasaan panggung, intonasi, dan ekspresi wajah.

Berikut nama-nama juara lomba kultum:

1. Juara pertama Suratin dari MT At Toyibah

2. Juara kedua Asaroh dari MT Ar Rohman

3. Juara ketiga Saodah dari MT At Toyibah

4. Juara harapan pertama Een Aisyah dari MT Al Muhajir

5. Juara harapan kedua Yati dari MT An Nasir

6. Juara harapan ketiga Lilis Sulastri dari MT Ibnu Syaiif.

"Alhamdulillah bisa menjadi juara pertama. Saya berharap ini bisa terus memotivasi saya juga lainnya," kata Suratin, pemenang pertama lomba tersebut, Minggu (31/10/2021). (*)