Ibrahimovic Punya Catatan Cemerlang Lawan AS Roma, tapi Mourinho Terkenal Penuh Trik dan Jebakan

TRIBUNJABAR.ID - AC Milan akan menghadapi peringkat keempat AS Roma di pekan ke-11 Serie A, Senin (1/11/2021) mulai pukul 02.45 WIB.

Duel AS Roma vs AC Milan dapat disaksikan secara gratis melalui siaran langsung dan Live Streaming RCTI Plus (RCTI+).

Link live streaming AS Roma vs AC Milan bisa diperoleh di akhir artikel ini.

Ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah bagi Rossoneri, tetapi mereka akan memasang Zlatan Ibrahimovic kembali sebagai starter.

Baca juga: Grande Partita AS Roma vs AC Milan: LINK Live Streaming, Head to Head, Prediksi Susunan Pemain,

Pemain berusia 40 tahun itu turun dari bangku cadangan saat melawan Torino awal pekan ini dan dengan demikian mendapat beberapa menit di kakinya, setelah pertandingan penuh melawan Bologna akhir pekan lalu.

Singkatnya, dia sudah cukup istirahat untuk berada dalam kondisi yang baik untuk pertandingan besok.

Secara historis, Ibrahimovic sangat sukses melawan tim yang bermarkas di Olimpico itu.

Dia telah mencetak 10 gol melawan mereka di liga, yang merupakan rekor bersama baginya.

Selanjutnya, ia telah mencetak empat brace dalam tujuh pertandingan terakhir melawan Roma.

Baca juga: Jelang AS Roma vs AC Milan, Ini 9 Pemain yang Pernah Berseragam Kedua Tim, Salah Satunya Cafu

Ini memang dorongan besar bagi Milan untuk menampilkan Ibrahimovic malam nanti.