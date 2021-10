Erita Bobotoh Geulis Subang Senang Striker Persib Kembali ke Performa Terbaik, Ini Harapannya

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Subang, Dwiky Maulana Vellayati

TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Kemenangan Persib Bandung atas Persipura Jayapura disambut baik oleh bobotoh geulis asal Kabupaten Subang, Erita (20).

Erita mengatakan, saat ini striker Persib Bandung sudah kembali kepada performa terbaiknya.

Geoffrey Castilion, penyerang asal Belanda, juga ikut mencatatkan namanya di papan skor dalam pertandingan yang dihelat di Stadion Manahan, Solo, tersebut.

"Alhamdulilah, menang lagi dengan skor Persib 3 vs 0 Persipura, by goal Wander Luiz 2 , dan akhirnya pecah telor juga Castillion. Beatifull is wonderfull," ucap Erita melalui pesan singkat Whatsapp.

"Bismillah, semoga konsisten terus mainnya."

"Intinya, tetap rendah hati dan selalu mendukung serta berdoa semoga Persib selalu lebih baik lagi #persibjuara aamin," kata Erita. (*)