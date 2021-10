Anniversary Pernikahan, Maia Estianty Penuh Cinta, Yakin Irwan Mussry Suami Terbaik di Dunia

TRIBUNJABAR.ID - Tiga tahun membina rumah tangga, Maia Estianty masih mesra dengan Irwan Mussry.

Penuh kasih sayang, Maia Estianty menyebut Irwan Mussry sebagai suami terbaik di dunia.

"You are the best husband in the world," balas Maia Estianty di kolom komentar Instagram pribadi suami dan membalas postingan sang suami Irwan Mussry.

Irwan Mussry juga tak lupa mengungkapkan rasa syukurnya bisa memanggil istri dan anaknya sebagai keluarga.

"Saya sangat diberkati untuk dapat memanggilmu dan anak laki-laki kita keluarga saya, #HappyAnniversary" tambahnya.

Bercerai dari musisi Ahmad Dhani, Maia Estianty kemudian menikah dengan pengusaha Irwan Mussry.

Kini pernikahan ibunda Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani dengan Irwan Mussry itu telah memasuki tahun ketiga.

Tiga tahun menikahi Maia Estianty, Irwan Mussry pun menulis curahan hatinya melalui akun instagram pribadinya.

Memposting video yang juga berisi foto Al El Dul, Irwan Mussry menggambarkan perjalanan rumah tangganya dengan Maia Estianty.

Reaksi Irwan Mussry saat Maia Estianty positif Covid-19. (Instagram/maiaestiantyreal)

Diketahui, tepatnya pada 29 Oktober 2018 silam, Maia Estianty akhirnya dipersunting Irwan Mussry.