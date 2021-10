Mengenang Nano, Sang Pendiri Viking Galuh Diduga Sakit Jantung, Selalu Ikut Nonton Laga Away Persib

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID,CIAMIS – Bobotoh Persib yang tergabung dalam Viking Galuh berduka menyusul meninggalnya Nano Supriatna alias Nano (34) di ruang IGD RSUD Ciamis, Jumat (29/10) pukul 04.30 subuh.

Menurut Panglima Viking Galuh, Te Be, alm Nano termasuk penggagas dan pendiri Viking Galuh tahun 2006.

“Nano bukan hanya angkatan pertama. Tapi malah penggagas dan pendiri Viking Galuh bersama 10 orang lainnya tahun 2006 lalu,” ujar Panglima Viking Galuh, Te Be kepada Tribun Jumat (29/10).

Menurut Te Be, ada 10 orang pendukung militan Persib di Ciamis tahun 2006 menggagas dan mendirikan komunitas bobotoh yang kemudian diberi nama Viking Galuh.

Ke-10 orang penggagas dan pendiri Viking Galuh tersebut adalah Asep Galon (alm), Kasat Eeng, Adang Ija, Te Be, Upuy Danru, Nano dan sejumlah nama lainnya.

Nano sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta merangkap sebagai pelatih di SSB Boulduzer Sindangrasa Ciamis dan masih bujangan.

“Nano sempat jadi korlap. Kami selalu menyempatkan nonton bila Persib main kandang. Awalnya di Stadion Siliwangi, kemudian di Jalak Harupat, sekarang-sekarang ini di GBLA,” katanya.

Bahkan ketika Persib main away (tandang) pentolan-pentolan Viking Galuh berupaya nonton langsung di stadion. “Almarhum jarang ketinggalan. Kalau ada rombongan viking nonton laga away, Nano selalu ikut. Mau di Surabaya, Malang, bahkan sampai ke Palembang dan Bali.”ujar Te Be.

Ketika Liga libur selama pandemi, aktivitas bobotoh juga ikut berkurang. “Tapi Nano selalu menyempatkan diri nongkrong di kedai kopi pelataran gengset Stadion Galuh. Itu tempat nongkrongnya anak-anak Viking di Ciamis,” katanya.

Dengan dimulainya kembali Liga 1, aktivitas anak-anak Viking di Ciamis katanya kembali bangkit. Di tengah bangkitnya kembali aktivitas bobotoh, Viking Galuh berduka dengan berpulangnya Nano Supriatna alias Nano (34). Te Be tidak menyangka Nano berpulang begitu cepat.

Baca juga: Kabar Duka, Pentolan Viking Galuh Ciamis Berpulang, Bobotoh Silih Berganti Melayat

Menurut Te Be, selepas magrib Jumat (28/10), Nano minta diantar ke Klinik Mantri Iji untuk berobat. “Diantarnya dari rumah almarhum di Majalaya Imbanagara ke klinik Mantri Iji pakai motor oleh anak Viking. Sempat ngobrol-ngobrol. Kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi kemudian dirujuk ke rumah sakit. Masuk RSUD Ciamis pukul 21.30, dari klinik Mantri Iji ke RSUD pakai mobil. Tetap ditemani anak-anak Viking dan juga rekan-rekan almarhum,” ungkap Tebe.

Waktu di IGD tersebut, Nano menurut Te Be masih sempat ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan Viking yang mengantarkannya ke rumah sakit serta teman-temannya yang lain.

Namun kondisinya makin memburuk. “Katanya ada gejala jantung. Waktu subuh, Nano sudah berpulang. Kami tidak hanya menemani di rumah sakit. Tapi juga mengantarkan sampai ke rumah duka dan sampai dimakamkan di pemakaman umum di Majalaya Imbanagara tadi pagi,” katanya. (*)

Baca juga: Viking Ganas, 19 Anggotanya Sempat Hilang di GBK, Besarnya Cinta Persib Bandung Tak Diragukan