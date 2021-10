Cerita Aurelie Moeremans Putuskan Toxic Relationship di Syuting Hari Terakhir Story of Dinda

Aurelie Moeremans dan Ardhito Pramono dipasangkan sebagai kekasih di film Story of Kale: When Someone's in Love.

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Aurelie Moeremans memainkan karakter Dinda di film Story of Dinda.

Aurelie Moeremans senang bergabung dalam film Story of Dinda Second Chance of Happiness garapan sutradara Ginanti Rona.

Film Story of Dinda: Second Chance of Happiness merupakan spin off film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI).

"Ceritanya seru dan berdampak ke kehidupanku," kata Aurelie Moeremans saat berbincang virtual, Selasa (26/10/2021).

Dinda dikisahkan bekerja sebagai manajer Band Arah yang suka bermain alat musik dan ingin menjadi produser musik.

Dinda juga diceritakan mudah bergaul, perhatian, hingga membuat semua orang nyaman di dekatnya.

"Tapi Dinda ini sering terjebak dalam toxic relationship dan berusaha keluar dari hubungan itu," ucap Aurelie Moeremans.

Rencananya, film Story of Dinda ini tayang di Bioskop Online pada 29 Oktober 2021.

Aurelie Moeremans. (TRIBUNJABAR.CO.ID/PUTRI PUSPITA)

"Percaya tidak percaya, gara-gara syuting Story of Dinda ini, aku langsung memutuskan toxic relationship di hari terakhir syuting di Tanjung Lesung," katanya.

Aurelie Moeremans berharap film Story of Dinda disukai penonton dan pencinta film di Indonesia.

Film Story of Dinda mengangkat kisah percintaan Dinda sebelum mengakhiri kisah cintanya dengan Kale (Ardito Pramono).

Hadirnya Pram (Abimana Aryasatya) menjadi pelengkap kehidupan asmara Dinda. (*)

