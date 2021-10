Dibantai Liverpool di Kandang Sendiri, Pelatih Manchester United Ogah Menyerah, Yakin Segera Bangkit

Manajer Manchester United asal Norwegia Ole Gunnar Solskjaer (kiri) dan manajer Liverpool Jerman Jurgen Klopp (kanan) menyaksikan pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Liverpool di Old Trafford di Manchester, Inggris barat laut, pada 24 Oktober 2021. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

(Photo by Oli SCARFF / AFP)

TRIBUNJABAR.ID, MANCHESTER - Manchester United dibabat Liverpool 5-0 di kandang sendiri Stadion Old Trafford di lanjutan Liga Inggris, tadi malam.

Tiga dari lima gol Liverpool dibuat Mohamed Salah.

Bagi Manchester United, kekalahan telak ini sangat menyesakkan, terutama kalah dari rival utama sekaligus tak mampu bikin gol di rumah sendiri.

Penyerang Liverpool asal Mesir Mohamed Salah melakukan selebrasi setelah mencetak gol kelima timnya atau yang ketiga untuk dirinya di pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Liverpool di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 24 Oktober 2021. (OLI SCARFF / AFP) ((OLI SCARFF / AFP))

Tak ada satu pun hal yang berjalan benar bagi Manchester United saat menjamu Liverpool di Old Trafford, pada laga pekan kesembilan Liga Inggris, Ahad (24/10/2021).

Theater of Dream julukan Old Trafford berubah menjadi panggung mimpi buruk bagi kubu Ole Gunnar Solskjaer dan puluhan ribu penggemar yang memenuhi stadion bersejarah tersebut.

Tertinggal 0-4 di paruh babak, MU malah kebobolan satu gol lagi, plus kehilangan Paul Pogba karena kartu merah.

Penderitaan MU makin lengkap karena stadion kebanggan mereka jadi taman bermain striker Liverpool yang tampil sempurna, Mohamed Salah yang merengkuh gelar man of the match dengan torehan hat-trick plus satu assist.

Gelandang Manchester United Skotlandia Scott McTominay bereaksi terhadap kebobolan gol pembuka pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Liverpool di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 24 Oktober 2021. (OLI SCARFF / AFP)

Hasil itu boleh jadi membuat Ole Gunnar Solskjaer berada di titik terendah dalam kariernya di Man United dan tantangan gelar tampaknya sudah berakhir sebelum dimulai.

Gema #OleOut makin santer saja.

Desakan mundur makin pilu lantaran capaian sang pelatih asal Norwegia itu dibanding-bandingkan dengan tiga pelatih top lain di Liga Inggris.