Celine Evangelista Berlinang Air Mata Saat Lihat Stefan William Dekat Perempuan Lain, Masih Cemburu?

TRIBUNJABAR.ID - Celine Evangelista masih berlinang air mata ketika melihat Stefan William berdekatan dengan seorang perempuan.

Padahal, ia sudah bercerai dari aktor yang melejit berkat sinetron Anak Jalanan tersebut.

Kepada Melaney Ricardo, Celine telah mengungkapkan alasan kenapa air matanya tumpah saat melihat sang suami dekat dengan perempuan lain.

Menurut Celine, itu manusiawi. Bagaimana pun juga ia pernah mengarungi hidup bersama dengan Stefan.

Di sisi lain, Stefan tetaplah ayah dari anak-anak Celine.

"Manusiawi gak sih gue. Biar pun kita berpisah dia tetap aja ada batin aku dengan dia. Bagaimanapun juga dia adalah ayah dari anak-anak aku. Kita berbagi tempat tidur lima tahun, bersama-sama setiap hari tanpa satu kali pun enggak," ungkapnya, Jumat (22/10/2021).

Ia pun tidak dapat menjelaskan apa perasaan yang muncul ketika melihat video tersebut.

"Setelah lihat itu pastilah ada rasa cemburu. Enggak cemburu sih, tapi gimana sih. Tapi gimana ya, gak sedih. Tapi oh your happy now. You moving on," kata Celine.

Titik terendah

Celine Evangelista menyebut jika perceraiannya dengan Stefan William menjadi titik terendah di hidupnya.