Lyodra Masuk Nominasi MTV EMA 2021 Satu-satunya dari Indonesia, Bersaing dengan Empat Penyanyi Asia 

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol, Lyodra Ginting berhasil masuk nominasi ajang MTV EMA 2021.

Lyodra, musisi muda itu jadi satu-satunya dari Indonesia di ajang MTV Europe Music Awards (EMA) 2021.

Lyodra mendapatkan nominasi di MTV EMA 2021 untuk kategori Best Southeast Asia Act.

Tentu hal ini membuat bangga atas pencapaian Lyodra di kancah musik internasional ini.

Hal tersebut membuktikan bahwa musisi perempuan Indonesia pun bisa bersaing dengan musisi luar negeri lainnya.

Karya-karya Lyodra artinya sudah terdengar sampai ke luar negeri dan bisa disandingkan dengan musisi hebat dunia.

Lyodra membagikan langsung kabar membahagiakan ini lewat sebuah unggahan Instagramnya, Rabu malam (20/10/2021).

"I'm so happy to announce that I'm an EMA Nominee! Head on over to mtvema.com now and to vote!" tulis Lyodra.

Lyodra patahkan kutukan juara satu Indonesian Idol, lagu Pesan Terakhir kini bahkan trending nomor satu di Youtube. (Instagram/lyodra)

Maksud dari caption Instagram Lyodra tadi adalah bahwa ia sangat bahagia mengumumkan kepada publik bahwa ia adalah salah satu nominasi MTV EMA 2021.

Juara ajang pencarian bakat Indonesia Idol musim kesepuluh itu pun meminta fans dan juga kita semua untuk mengunjungi website MTV EMA dan vote Lyodra agar bisa jadi pemenangnya.