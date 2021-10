Komentar Cristiano Ronaldo Setelah Manchester United Menang atas Atalanta, Ini adalah Old Trafford!

Striker Manchester United Portugal Cristiano Ronaldo merayakan mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola grup F liga Champions UEFA antara Manchester United dan Villarreal di stadion Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 29 September 2021. Manchester United memenangkan pertandingan 2- 0/Fakta menarik laga Manchester United vs Villarreal di Liga Champions, rekor Cristiano Ronaldo, catatan gemilan Alex Telles dan David de Gea.

Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol dan menjadi penentu kemenangan Manchester United atas Atalanta 3-2 dalam Liga Champions di Old Trafford, Kamis (21/10/2021) dini hari. Ini komentar Cristiano Ronaldo setelah pertandingan.

Cristiano Ronaldo mengomentari hasil tersebut dalam akun Instagramnya.

Dalam laga tersebut Manchester United tertinggal terlebih dahulu 0-2 dari Atalanta.

Atalanta unggul berkat gol Mario Pasalic pada menit ke-15 dan Merih Demiral pada menit ke-28.

Namun Manchester United berhasil comeback setelah pada menit ke-53 Marcus Rashford mencetak gol. Kemudian Harry Maguire pada menit ke-75 dan Cristiano Ronaldo pada menit ke-81.

"Yes! The Theater Of Dreams is on fire! Kami hidup!" komentar Cristiano Ronaldo dalam akun Instagramnya.

Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa Manchester United tidak pernah menyerah.

"Kami adalah Man United dan kami tidak pernah menyerah! Ini adalah Old Trafford!" katanya.

Pelatiah Manchester United pun memuji penampilan Cristiano Ronaldo. Menurutnya pemain asal Portugal itu tidak layak untuk dikritik.

"Jika ada yang ingin mengkritiknya karena tingkat kerja dan sikapnya, tonton saja pertandingan ini dan bagaimana dia berlari," kata Ole Gunnar Solskjaer di laman UEFA.com.