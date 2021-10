Dukung Gaya Hidup Sehat, HARRIS DAY 2021 Hadirkan Kompetisi Lari Dan Balap Sepeda Secara Virtual

HARRIS Day 2021 sebuah kompetisi lari dan balap sepeda yang bertema Virtual Challenge: Rise and Race bekerjasama dengan 99 Virtual Race, sebuah platform aplikasi olahraga secara online yang dapat diikuti oleh semua kalangan dimanapun mereka berada.

Jakarta, 21 Oktober 2021 - HARRIS Day, acara olahraga tahunan untuk mempromosikan gaya hidup sehat yang dihadirkan oleh HARRIS Hotels, kembali hadir tahun ini untuk menyambut ulang tahun Brand HARRIS Hotels yang ke-19. Tahun ini merupakan tahun kedua HARRIS Day diadakan secara virtual untuk beradaptasi dengan realitas ‘new normal’. HARRIS Day 2021 akan menghadirkan beberapa rangkaian kegiatan diantaranya; kompetisi virtual lari dan sepeda yang didukung berbagai macam aktivitas digital seperti talkshow, kuis, doorprize, kompetisi individu dan komunitas, serta kegiatan CSR.

Untuk mendukung bangkitnya pariwisata di Indonesia, HARRIS Day 2021 memiliki tema Virtual Challenge: Rise and Race dengan harapan pariwisata di Indonesia segera pulih dan memotivasi orang-orang yang berada di industri hospitality untuk bangkit kembali. Kompetisi ini bekerjasama dengan 99 Virtual Race, sebuah platform aplikasi olahraga secara online di mana para peserta dapat melakukan kegiatan olahraga dengan menyelesaikan jarak dan waktu tertentu yang dapat dipilih dan dilakukan dimana saja di seluruh dunia. Kompetisi ini dibuka mulai tanggal 25 November hingga 12 Desember 2021 dan diikuti oleh peserta dari komunitas lari, komunitas sepeda, tamu hotel dan khalayak umum.

Sebagai bagian dari jaringan The Ascott Limited (Ascott), HARRIS Hotels bersama dengan 14 merk penginapan pemenang penghargaan milik Ascott, yaitu Ascott The Residence, The Crest Collection, Somerset, Quest, Citadines, lyf, Préférence, Vertu, Harris, Citadines Connect, Fox, Yello, Fox Lite, dan POP! berkomitmen untuk mendorong gaya hidup sehat dan seimbang bagi semua tamunya.

HARRIS Day 2021 Virtual Challenge: Rise and Race akan menghadirkan berbagai tipe paket kompetisi diantaranya Bright, On the Move, Fit dan Community Challenge. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 21 September sampai 24 November 2021 dengan harga mulai dari IDR 169,000.- yang sudah termasuk race pack (e-bib, finisher medal, finisher e-certificate, dan tiket doorprize). Peserta individu dan komunitas yang paling jauh menyelesaikan jarak tempuh dalam periode tersebut akan menjadi pemenang King & Queen, dan juga Community Winner.

Selain itu, HARRIS Day 2021 juga menawarkan paket bundling tiket dengan menginap di hotel HARRIS. Paket ‘On the Move’ menawarkan menginap dua malam dengan harga mulai dari Rp 869,000 nett, sedangkan paket 'Fit' menawarkan menginap satu malam mulai dari Rp 569,000 nett. Kedua paket tersebut sudah termasuk satu tiket untuk lomba virtual lari atau sepeda, race pack, finisher medal. Di akhir lomba virtual ini, setiap peserta akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah seperti paket liburan dan berbagai doorprize menarik lainnya.

Patrick Vaysse, Chief Operating Officer Tauzia Hotels mengatakan, “Kami sangat antusias untuk menyelenggarakan HARRIS Day yang kesepuluh, ini merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh brand HARRIS Hotels di seluruh Indonesia dan merupakan salah satu bentuk inisiatif kami untuk mendorong masyarakat menjalani gaya hidup sehat dan seimbang. Menghadapi kondisi new normal, kami sadar akan pentingnya berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Mengusung tema Rise & Race, kami juga yakin industri perhotelan Indonesia akan mampu bangkit lagi.”

Irene Janti, Corporate Director of Brand and Marketing, Ascott International Management Indonesia mengatakan, “Konsep kompetisi virtual yang kami terapkan menjadi contoh bahwa kegiatan olahraga dapat dinikmati dengan cara yang menyenangkan oleh seluruh peserta dari berbagai kalangan profesi dan usia dari manapun mereka berada. Sebagian dari penjualan tiket HARRIS Day akan didonasikan untuk program CSR kami dalam mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu di Indonesia. Hal ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk berbagi dengan orang lain sekaligus berkompetisi.”

Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan di whatsupharris.com dan layanan e-commerce Tokopedia mulai 21 September 2021. Untuk informasi lebih lanjut tentang HARRIS Day 2021, silakan kunjungi whatsupharris.com atau Instagram @harrishotels.