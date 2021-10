Bahagianya Penyandang Disabilitas di Indramayu Dapat Bantuan Ini, Bersyukur Masih Ada yang Peduli

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Raut wajah gembira tidak bisa disembunyikan para penyandang disabilitas seusai menerima bantuan dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indramayu.

Mereka mendapat alat bantu berupa kursi roda, rolator kaki, dan tongkat. Secara keseluruhan ada sebanyak 25 disabilitas yang mendapat bantuan tersebut.

Bantuan tersebut diberikan secara langsung kepada para penyandang disabilitas di Aula Kantor Kecamatan Jatibarang.

Salah seorang disabilitas asal Kecamatan Sukagumiwang, Raka Novat (22) mengaku sangat bersyukur mendapat bantuan tersebut.

Mengingat masih ada pihak yang peduli terhadap disabilitas seperti dirinya.

Raka Novat sendiri diketahui harus mengenakan tongkat untuk berjalan karena kakinya yang mengalami cacat, hal tersebut sudah ia derita sejak lahir.

"Alhamdulillah dapat bantuan," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Kamis (21/10/2021).

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu Ade Suhayati mengatakan, pemberian alat bantu ini berasal dari bantuan Kementerian Sosial melalui BRSPD Tanmiyat Bekasi.

Pada Juni 2021 lalu, pihaknya juga sudah memberikan bantuan serupa sebanyak 100 kursi roda yang pengadaannya berasal dari APBD Indramayu.

Dalam hal ini, ia juga mengakui jumlah bantuan yang diberitakan memang belum mampu mencakup para disabilitas secara keseluruhan di Kabupaten Indramayu.

Hanya saja, pemerintah bakal terus mengupayakan agar bantuan yang diberikan bisa merata.

Mengingat, pemberian alat bantu ini untuk mendukung pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, untuk memudahkan penyandang disabilitas dapat tumbuh dan berkembang serta hidup bermasyarakat secara optimal sebagai wujud pencapaian hak-haknya.

"Ini sesuai dengan UU No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No 19/2011 tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas, Peraturan Pemerintah (PP) No 52/2019, serta PP No 52/2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas," ujar dia. (*)