Siaran Langsung Liga Champion di SCTV, Club Brugge vs Manchester City, Atletico Madrid vs Liverpool

Siaran Langsung Liga Champion di SCTV bakal menyajikan empat pertandingan, yakni Club Brugge vs Manchester City, Atletico Madrid vs Liverpool, Barcelona vs Dynamo Kyiv, dan Manchester United vs Atalanta.

Untuk Club Brugge vs Manchester City bakal berlangsung pada Selasa (19/10/2021) pukul 23.45 WIB.

Selanjutnya Rabu (20/10/2021) pukul Pukul 02.00 WIB, SCTV bakal menyiarkan secara langsung Atletico Madrid vs Liverpool.

Pada hari yang sama, pukul 23.45 WIB giliran - Barcelona vs Dynamo Kyiv.

Siaran Langsung Liga Champion di SCTV, Kamis (21/10/2021) adalah Manchester United vs Atalanta.

Pada Liga Champions pekan ketiga sebanyak 32 tim bakal saling sikut untuk menjaga asa menembus babak 16 besar Liga Champions.

Manchester City dijadwalkan melakoni laga tandang ke Belgia.

Tim asuhan Pep Guardiola akan menantang Club Brugge.

Brugge tercatat belum terkalahkan di 2 laga awal ketika sukses menahan imbang PSG dan mengalahkan RB Leipzig.

Sebaliknya, secara peringkat The Citizens masih ada di bawah Brugge dengan koleksi 3 poin.