Kata-kata Mutiara Maulid Nabi 2021 untuk Meneladani Nabi Muhammad SAW, Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Selamat Maulid Nabi 2021, marilah kita berbagi kata-kata mutiara Maulid Nabi mengajak untuk meneladani Rasulullah SAW.

Maulid Nabi menjadi momen spesial bagi umat Islam untuk mengingat Rasul karena hari itu bertepatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Maulid Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal. Tanggal penting ini bisa digunakan untuk melaksanakan berbagai amalan untuk menambah pahala.

Gambar ucapan Maulid Nabi Muhammad (Freepik)

Selain menjalankan amalan untuk beribadah, kita juga bisa berbagi ucapan Maulid Nabi kepada sesama muslim.

Melalui ucapan selamat Maulid Nabi ini, kita bisa berbagi kata-kata menyentuh untuk memberikan ajakan meneladani kemuliaan Rasulullah SAW.

Kamu bisa menyampaikan kata-kata mutiara dalam bahasa Inggris, maupun dalam bahasa Indonesia.

Ucapan Maulid Nabi 2021 ini bisa disampaikan melalui pesan pribadi atau postingan di media sosial.

Dilansir Tribunjabar.id dari berbagai sumber, berikut ini kumpulan ucapannya.

Ucapan Maulid Nabi Bahasa Inggris

1. Happy Mawlid Al-Nabi. Here wishing that the wondefull deeds of the Prophet teach and inspire you to make your life more beuatiful.