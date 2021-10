Bobotoh Geulis Sukabumi Ini Berharap Persib Bikin Kejutan Luar Biasa Lagi: Naik ke Puncak Klasemen!

Laporan Kontributor Tribunjabar.id. Sukabumi Dian Herdiansyah.

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Setelah Persib Bandung menang atas Bhayangkara FC 2-0, Sabtu (16/10/2021), bobotoh kembali menunggu kejutan Persib.

Di pertengahan Oktober hingga awal November 2021 ada 4 jadwal pertandingan Liga 1 untuk Persib Bandung.

Pada 22 Oktober Persib Bandung vs PSS Sleman, 26 Oktober Persib vs PSIS Semarang, 30 Oktober Persib vs Persipura Jayapura, dan 4 November Persib vs Persela Lamongan

Bobotoh berharap Persib Bandung bisa kembali memberikan kejutan seperti saat kemarin bermain melawan Bhayangkara FC.

"Pada laga terdekat Persib melawan PSS Sleman, bobotoh berharap ada kejutan lebih wah dan mantap," ujar bobotoh geulis Sukabumi Lilik Triliana (18), kepada Tribunjabar.id, Senin (18/10/2021).

Selain itu, gadis yang disapa akrab Upeh ini berharap ada kembali terobosan-terobosan baru dalam strategi menguasi permainan.

"Persib lawan PSS Sleman harus lebih unggul. Kemarin lawan lumayan kuat udah bisa dikalahkan," tuturnya.

Jika dalam pertandingan ke depan Persib terus unggul, ada harapan menjadi pemuncak klasmen Liga 1 2021/2022.

"Persib saat ini posisi 3, dalam pertabdingan ke depan harus jadi posisi 1, menggeser Bhayangkara FC," ujar Lilik. (*)