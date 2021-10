Kiwil Beberkan Alasan Tak Cukup Beristri Satu, Analoginya tentang Wanita Tuai Kontroversi

TRIBUNJABAR.ID - Pernyataan Kiwil tentang alasan selalu memiliki istri lebih dari satu menuai kontroversi.

Menurut Kiwil, menjalani kehidupan dalam dua pernikahan bukan hal yang berat.

Ia mengklaim, merasa tidak gagal dalam berumah tangga dengan siapapun, meskipun berpoligami.

Padahal, faktanya pernikahannya dengan Rohimah dan Meggy Wulandari berakhir dengan perceraian.

Tak terkecuali dengan Eva Belissima. Bahkan rumahtangga mereka hanya bertahan tak lebih dari tiga bulan.

Namun, Kiwil berdalih bahwa yang menginginkan perceraian adalah Rohimah, Meggy, dan Eva Bellissima. Bukan dirinya.

Jadi ia mengklaim tidak pernah gagal dalam berumahtangga.

"Merekanya tidak berhasil, kalau gua sih berhasil," kata Kiwil yang langsung mendapat respons negatif dari Feni.

"Ya gimana caranya, it takes two to tango," kata Feni memberi idiom tentang butuhnya dua orang saat melakukan sesuatu dengan lebih baik.

Namun Kiwil punya alasannya sendiri, mengatakan dia tidak gagal dalam rumah tangga.