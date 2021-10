Kata-kata Bijak Bahasa Inggris untuk Mengucapkan Selamat Maulid Nabi 2021, Lengkap Terjemahannya

TRIBUNJABAR.ID - Mengucapkan selamat Maulid Nabi 2021 bisa dilakukan dalam berbagai cara, satu di antaranya menggunakan kata-kata bijak.

Kamu bisa menggunakan ucapan selamat Maulid Nabi dalam Bahasa Inggris atau Indonesia.

Berbagai ucapan Maulid Nabi Muhammad SAW bisa kamu bagikan kepada keluarga, kerabat, hingga sahabat.

Dilansir Tribunjabar.id dari Tribun Jateng, berikut ini kumpulan kata-kata bijak dalam Bahasa Inggris.

1. Happy Mawlid Al-Nabi. May you be bleseed with good health, peace, and happiness

Selamat Maulid Nabi. Semoga Anda diberkahi dengan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan yang baik.

Baca juga: Kata-kata Bijak Religius untuk Mengucapkan Selamat Maulid Nabi 2021, Kirim Buat Sahabat dan Teman

2. Have a Happy Mawlid an Nabi 2021! With the birthday of the Prophet let us exemplify the morals of the prophet in daily life.

Selamat Maulid Nabi 2021 dengan perayaan Maulid Nabi mari teladani Akhlak Rasulullah dalam Kehidupan Sehari hari.

3. Joy comes with the birth of a right path guide, Maulid Nabi.

Kegembiraan telah datang dengan hari kelahiran sang penunjuk jalan yang lurus, Selamat Maulid Nabi.