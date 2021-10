Tonton Video Teaser Perdana Snowdrop, Drama Korea Selatan yang Dibintangi Jisoo BLACKPINK

TRIBUNJABAR.ID - Drama terbaru Korea Selatan, Snowdrop telah merilis teaserresi pertama, Kamis (14/10/2021).

Fans BLACKPINK, menyambut meriah teaser perdana tersebut.

Bagaimana tidak, pemain lewat drama yang juga dibintangi aktor Jung Hae In itu, Jisoo BLACKPINK akan debut sebagai pemeran utama wanita.

Kalimat "Actress Jisoo is Here" pun menjadi trending topic di Twitter seiring peluncuran teaser Snowdrop.

Baca juga: Saat Ada Masalah Lisa BLACKPINK Doyan Curhat Ingin Dapat Pujian dan Penyemangat, Merajuk ke Jisoo

Jisoo BLACKPINK (Instagram/@blackpinkofficial)

Meski baru 30 detik, akting Jisoo sudah bisa terlihat melalui teaser Snowdrop.

Apalagi, dalam teaser itu, Jisoo beradu akting langsung dengan Jung Hae In.

"Don't stop. We've been waiting for this for over a year. ACTRESS JISOO IS HERE," tulis akun @forkimjisoo95.

"Jung Hae In and Jisoo’s chemistry is just perfect, Snowdrop is going to be so good, I am so excited. ACTRESS JISOO IS HERE," puji akun @jisoosrule.

"I haven't forgotten those so-called 'fans' who treated Jisoo as if she wasn't a member of her group, so to see people appreciating and supporting her, it really touches my heart. To non-fans and fans from other fandoms who appreciate her, thank youuu. ACTRESS JISOO IS HERE," tulis akun @chuchuuwu__.