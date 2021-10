Perpustakaan Unik di Bandung, Dibuat Dari 2000 Kotak Es Krim, Dapat Penghargaan Dunia

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di Jalan Bima No 103, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, ada sebuah perpustakaan unik yang dibangun dengan material 2000 kotak es krim.

Perpustakaan ini diberi nama Microlibary Bima.

Dikutip dari laman Microlibary, perpustakaan ini dibangun pada tahun 2016 di atas lahan 160 meter persegi.

Perpustakaan ini merupakan bangunan pertama yang dibuat oleh Microlibary dalam program 100 microlibraries yang mulai digagas sejak tahun 2012.

Baca juga: Kisah Perpustakaan Saba Desa Bah Udju, Dibantu Mahasiswa KKN Tahun 1990 yang Raih Banyak Penghargaan

Dalam keterangannya, Microlibary merupakan fasilitas membaca kecil yang diperuntukan bagi masyarakat.

Selain itu, dalam pembangunan maupun perawatan, ada peran masyarakat yang terlibat.

Adapun yang merancang bangunan ini adalah Florian Heinzelmann dan Daliana Suryawinata dari SHAU Indonesia.

Konsep bangunan ini sendiri terdiri dari dua lantai.

Lantai pertama dikosongkan untuk digunakan berbagai macam fungsi.

Sementara perpustakaan berada di lantai dua.

Baca juga: Tak Hanya Punya Perpustakaan, Bah Udju Juga Ternyata Menabung Uang Pensiun Untuk Mendirikan PAUD

Sementara sisi luar bangunan atau fasad menggunakan material ember es krim yang didaur ulang.

Namun yang menarik adalah corak yang digunakan.

Pada area fasad terdapat sebuah pesan yang bertuliskan "Buku adalah Jendela Dunia".

Perpustakaan unik ini bahkan telah menerima beberapa penghargaan kelas dunia. Mulai dari Aga Khan Award for Architecture, Shortlisted (2019), Beazley Designs of the Year Nominee (2018), Architizer A+ Winner Architecture+Community category, Jury and Public Choice Awards (2017), 2016 World Architecture Community Award 23rd cycle winner, dan 2016 Architectural Review Emerging Award Finalist.