RESMI Indonesia Akan Lawan Malaysia di Perempat Final Piala Thomas 2020, Main Besok Malam

TRIBUNJABAR.ID, AARHUS - Tim bulutangkis Indonesia akan menghadapi Malaysia di perempat final Thomas Cup 2020.

Undian perempat final Piala Thomas 2021 sudah dilaksanakan, 14 Oktober 2021.

Indonesia vs Malaysia di perempat final Piala Thomas 2020 akan dimainkan besok, Jumat (15/10/2021) malam.

Pertandingan ini rencananya disiarkan langsung TVRI atau Live Streaming TV Bersama mulai pukul 20:00 WIB.

Indonesia merupakan juara Grup A penyisihan Piala Thomas 2020.

Sedangkan Malaysia adalah runner up Grup D yang hanya berisi 3 tim.

Malaysia jadi runner up setelah menang 5-0 dari Kanada namun dibabat Jepang 4-1.

Laga Indonesia vs Malaysia akan dimainkan pertama dari rangkaian laga perempat final.

Selain Indonesia vs Malaysia, perempat finalis lain adalah Denmark vs India, Thailand vs China dan Korea vs Jepang.

Indonesia berada di grup atas bersama Denmark dan India.

Jadi, jika lolos dari hadangan Malaysia, tim bulutangkis Indonesia akan menghadapi Denmark atau India di semifinal.

Berikut jadwal perempat final Piala Thomas 2020:

Indonesia vs Malaysia

Denmark vs India

Thailand vs China

Korea vs Jepang