Prediksi Watford vs Liverpool, Gawat, The Reds Bakal Tanpa Diogo Jota, Fabinho, dan Alisson Becker

Prediksi Watford vs Liverpool, The Reds bakal tampil tanpa pemain terbaiknya. Laga Watford vs Liverpool dijadwalkan berlangsung di Vicarage Road, Sabtu (16/10).

Liverpool yang diasuh Jurgen Klopp terancam tanpa tiga pemain kunci.

Pemain pertama adalah Diogo Jota yang kerap dipercayakan untuk bermitra dengan Mohamed Salah serta Sadio Mane di lini serang.

Diogo Jota yang dapat bermain sebagai winger maupun ujung tombak itu mengalami masalah pada kondisinya.

Hal itu telah dijelaskan oleh Timnas Portugal yang terpaksa mencoretnya dari dalam skuad.

Nama Jota tidak tercantum dalam susunan pemain maupun bangku cadangan saat Portugal melanjutkan kiprahnya di Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Jota melewatkan kemenangan Portugal dengan skor lima gol tanpa balas atas Luxemburg yang diwarnai hattrick dari Cristiano Ronaldo.

Musim ini pemain berusia 24 tahun itu telah mengoleksi sejumlah 4 gol saat diandalkan Klopp.

Keberadaannya pun sangat dibutuhkan bagi Liverpool maupun Portugal di setiap pertandingannya.

Federasi Sepak Bola Portugal mengatakan: "Diogo Jota diberhentikan oleh manajer tim nasional Fernando Santos, setelah dianggap tidak tersedia oleh Unit Kesehatan dan Kinerja FPF untuk menghadapi Luksemburg.