Culinary Journey at The Restaurant Kembali Hadir, Jelajahi 150 Menu Kuliner yang Bikin Kangen Ini

US Prime Ribs BBQ di The Restaurant at The Trans Luxury Hotel

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah hampir 3 bulan ditutup karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Culinary Journey at The Restaurant kembali hadir selama Oktober 2021.

Bagi para pencinta kuliner, menikmati hidangan all you can eat tentu menjadi hal yang dinantikan selama masa Pandemi Covid-19.

Dalam Culinary Journey at The Restaurant ini, pengunjung bisa menikmati 150 macam menu makanan dari berbagai belahan dunia.

Director of Marketing & Communication The Trans Luxury Hotel, Anggia Elgana mengatakan, tamu hotel banyak yang mempertanyakan kapan all you can eat kembali hadir.

"Akhirnya kami merespons dengan kembalinya dibuka The Restaurant. Apalagi sekarang sudah banyak kelonggaran dan bisnis di hotel, kafe, dan restoran pun sudah mulai tumbuh," ujar Anggia saat ditemui di The Restaurant, Jalan Gatot Subroto No 289, Kamis (14/10/2021).

Sajian menu Hong Kong Style Roasted Duck di The Restaurant at The Trans Luxury Hotel (TRIBUNJABAR.ID/PUTRI PUSPITA)

Berbagai mnenu makanan dari berbagai negara seperti US Prime Ribs BBQ, Hong Kong Style Roasted Duck, Assorted steamed and fried Dim Sum, Japanese Corner, Salad Bar, Home-Made Italian Pasta, Authentic Traditional Corner, Dessert Station bisa Anda temukan d isini.

Pada minggu pertama The Restaurant dibuka, kata Anggia semua pengunjung yang datang sudah melakukan reservasi sebelumnya.

"Jadi memang kami menerapkan protokol kesehatan, yang datang memang yang khusus reservasi saja. Kapasitasnya pun hanya 150 orang," ujarnya.

Sushi di The Restaurant at The Trans Luxury Hotel Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung. (TRIBUNJABAR.ID/PUTRI PUSPITA)

Aneka suguhan tersebut ditawarkan dengan harga Rp.289.000++/dewasa dan Rp.158.000++/anak dan sepanjang bulan Oktober ini tersedia promo spesial Dine 5 Pay 3. (*)