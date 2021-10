Siapa Sosok yang Dinamai My Love? Kabar Amanda Manopo Punya Pacar Baru Pengganti Billy Syahputra

Amanda Manopo tanggapi soal nama My Love di ponselnya

TRIBUNJABAR.ID - Siapakah sosok yang dinamai My Love oleh Amanda Manopo?

Pemain Sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo diisukan sudah punya pacar baru untuk menggantikan Billy Syahputra.

Munculnya isu itu karena nama kontak di handphone lawan main Arya Saloka tersebut bertuliskan My Love,

Apalagi sebelumnya, Amanda Manopo sempat mengungkapkan bahwa ada seseorang spesial yang belum sempat dikenalkannya kepada mendiang sang ibu semasa hidup.

Baca juga: Amanda Manopo Terbaring Tidak Berdaya, Lawan Main Arya Saloka Itu Diinfus, Manajer Bagikan Fotonya

Hal ini menguatkan kalau pemeran Andin itu memang tengah menjalin hubungan spesial dengan seseorang.

Belum lama ini juga, Amanda Manopo bersama asisten dan orang terdekatnya membuat video kocak.

Dimana Amanda Manopo menelepon seseorang dengan setiap kata yang keluar diselingi oleh lirik lagu yang sesuai dengan kalimat yang diucapkannya.

Tetapi dalam momen itu, nomor kontak HP yang ditelepon Amanda Manopo justru menjadi perhatian penggemar.

Tertera tulisan 'My Love' dengan emoticon hati di nomor kontak yang dihubungi Amanda Manopo.

Rasa penasaran penggemar terkait sosok 'My Love' itu pun diungkapkan saat Amanda Manopo membuka 'ask me question' di instagram.