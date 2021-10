Penampilan Nikita Willy Hamil 14 Minggu, Indra Priawan Tak Menyangka Akan Jadi Ayah, Kini Bahagia

TRIBUNJABAR.ID - Saat ini, Nikita Willy hamil. Istri Indra Priawan mengabarkan kebahagiaan itu melalui media sosial.

Usia kehamilan Nikita Willy kini 14 minggu. Ia mengabarkan itu lewat postingan foto mesra dengan suami di Instagram.

"14weeks pregnant," tulis Nikita.

Pada postingan selanjutnya, Nikita juga mengunggah video menyentuh untuk sang suami.

Nikita Willy hamil, Indra Priawan tak sabar menantikan kelahiran anak. (Instagram/nikitawillyofficial94/indpriw)

Pada captionnya, pemain sinetron top ini kabar dia hamil ini telah bocor jelang anniversary pernikahannya.

Ia juga terlihat senang karena Indra Priawan akan menjadi seorang ayah jelang ulang tahun pernikahan.

" I was supposed to let the secret out on our anniversary day, but the good news has been leaked. So happy (almost) anniversary soon to be daddy

#14weekspregnant," tulis Nikita Willy.

Sementara itu, Indra juga mengunggah foto-foto mesranya dengan sang istri. Nikita Willy terlihat cantik, kece, dan berseri di usia kehamilannya.

Ia antusias atas kabar bahagia Nikita hamil. Ia sangat senang akan menjadi orangtua.

Kini, Indra Priawan terlihat tidak sabar menunggu kelahiran anak.