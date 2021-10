Ini Dia Pemenang KOM&QOM; dan Doorprize Pasundan Ride bank bjb 2021

TRIBUNJABAR.ID BANDUNG – Gelaran event sepeda terbesar di Kota Bandung, Pasundan Ride, berhasil terselenggara dengan baik pada Sabtu 9 Oktober 2021 hingga Minggu 10 Oktober 2021. Event tersebut diikuti oleh total 380 peserta.

Pasundan Ride merupakan event fun ride yang diperuntukkan bagi seluruh jenis sepeda. Mulai dari sepeda lipat, sepeda gunung (MTB) maupun road bike. Acara ini diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan usia.

Event Pasundan Ride terbagi ke dalam dua sesi acara, yakni kategori fun ride pada 9 Oktober dengan 230 peserta, dan kategori King of Mountain (KOM) & Queen of Mountain (QOM) pada 10 Oktober dengan 150 peserta. Terdapat pembagian kelas usia, yakni dari kelas junior untuk usia 15-22 tahun, hingga kelas Master C untuk 50 tahun ke atas.

Para peserta menempuh jarak sekitar 100 kilometer dengan cut off time +/- 10 jam. Peserta mengayuh sepedanya dari Kota Bandung menuju finish line di Segment Strava "Tanjakan Emen" dengan tiga checkpoint.

Dalam acara tersebut, bank bjb juga mengundi puluhan doorprize aksesori sepeda yang telah disiapkan. Pengumuman pemenang doorprize dan peraih gelar KOM dan QOM di masing-masing kategori diumumkan pada Minggu 10 Oktober 2021 malam di live Instagram bank bjb.

Berikut daftar peraih gelar KOM dan QOM di setiap kategori Pasundan Ride :

Men Elite

1 Abdul Soleh

2 Donny Driandi Gasjon

3 Akbar

Men U23

1 Arvan Denia Priatna

2 Ilham Dzikri Ramadhan

3 M. Raihan Maulidan

Queen of The Mountain

1 Gita Widya Yunika

2 Eva Desiana

3 Gisza Gabriella

Master A

1 Ihsan

2 Dadi Suryadi

3 Jeli Dorisman