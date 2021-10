Ratusan Peserta Meriahkan Pasundan Ride bank bjb 2021

TRIBUNJABAR.ID BANDUNG -- bank bjb mendukung salah satu event sepeda terbesar di Kota Bandung, Pasundan Ride, yang diselenggarakan pada Sabtu 9 Oktober 2021 hingga Minggu 10 Oktober 2021. Event tersebut diikuti oleh total 380 peserta.

Pasundan Ride merupakan event fun ride yang diperuntukkan bagi seluruh jenis sepeda. Mulai dari sepeda lipat, sepeda gunung (MTB) maupun road bike. Acara ini diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan usia.

Event Pasundan Ride terbagi ke dalam dua sesi acara, yakni kategori fun ride pada 9 Oktober dengan 230 peserta, dan kategori King Of Mountain (KOM) & Queen Of Mountain (QOM) pada 10 Oktober dengan 150 peserta. Terdapat pembagian kelas usia, yakni dari kelas junior untuk usia 15-22 tahun, hingga kelas Master C untuk 50 tahun ke atas.

Para peserta menempuh jarak sekitar 100 kilometer dengan cut off time +/- 10 jam. Peserta mengayuh sepedanya dari Kota Bandung menuju Segment Strava "Tanjakan Emen".

Berbeda dengan event sepeda pada umumnya, Pasundan Ride menghadirkan titik start yang berbeda dalam dua hari. Hal tersebut dilakukan guna menghindari penumpukan massa dalam satu titik yang menimbulkan kerumunan.

Start dilakukan pada lima titik lokasi yang berbeda. Waktu start dibagi menjadi beberapa gelombang. Tiga lokasi start yang disediakan dalam dua hari adalah Kantor bjb Pusat, Gedung Sate, dan Cycle O' Clock.

Finish Pasundan Ride berada di Segment Strava "Tanjakan Emen" dengan tiga checkpoint, yakni di Pintu Tol Tanjung Sari, Pertigaan Rancakalong, Tugu Orange Subang dan Tanjakan Emen di +\- KM 95. Peserta dibekali file gpx atau peta digital yang akan dijadikan acuan untuk menyelesaikan Pasundan Ride.

Selain itu, para peserta juga berkesempatan memenangi berbagai doorprize aksesori hobi sepeda yang telah disiapkan. Doorprize tersebut meliputi satu buah frame colnago V3RS frozen, 5 buah jersey Pedla, 2 buah jersey PNS Mechanism, 2 buah BIB PNS Mechanism, 2 buah kacamata Rudy Project, 2 buah helm Sweet Protection, 1 buah sepatu Nimbl, dan 1 buah OSPW Kogel.

Adapun acara pengundian doorprize dilaksanakan pada Minggu 10 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB. Pengundian bisa disaksikan secara live di Instagram @bankbjb.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto berharap, penyelenggaraan event Pasundan Ride ini dapat menjadi penanda dimulainya geliat aktivitas masyarakat di masa pandemi Covid-19.

"Masyarakat yang sehat dan aktif dengan senantiasa menjaga protokol kesehatan merupakan modal untuk mengakselerasi kembali roda ekonomi yang sempat terpuruk akibat pandemi. Oleh karenanya, diharapkan event Pasundan Ride ini dapat menjadi bagian dari momentum dimulainya kehidupan normal baru pascapandemi Covid-19," ungkap Widi.