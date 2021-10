Erick Thohir Resmikan Pos Bloc Jakarta “Arts, Culture, Entertainment in a Heritage Place”

TRIBUNJABAR.ID JAKARTA, 10 Oktober 2021 – Setelah menjalani renovasi fisik selama lebih dari tiga bulan lamanya, tepat hari Minggu (10/10) petang ruang kreatif publik Pos Bloc Jakarta diresmikan pembukaannya oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Erick Thohir dengan didampingi oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Utama PT Pos Properti Indonesia Handriani Tjatur Setijowati dan CEO Pos Bloc Jakarta Jimmy Saputro beserta segenap jajarannya masing-masing.

Hadir pula Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Putri Kus Wisnu Wardani.

Mengingat situasi pandemi COVID-19, seremoni peresmian Pos Bloc Jakarta digelar secara sederhana namun khidmat bertempat di Gedung Filateli Jakarta yang berlokasi di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

“PT Pos Indonesia jangan hanya menjadi bagian dari sejarah masa lalu. Karena saat ini sudah era disrupsi yang ditandai oleh digitalisasi dan era milenial, maka Pos harus friendly pada generasi muda. Jangan lagi properti dijual-jual sehingga sejarah hilang dimakan zaman hanya karena pertimbangan ekonomi. Tetapi bagaimana properti justru bisa meningkatkan value Pos Indonesia sebagaimana Pos Bloc ini,” kata Erick Thohir saat memberikan sambutan.

“Kami menyambut gembira sekaligus merasa terhormat dapat berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia dalam mengalihfungsikan serta mengelola aset negara yang sangat bersejarah ini menjadi ruang kreatif publik yang berjiwa kekinian namun tidak menanggalkan identitas awalnya. Semoga Pos Bloc Jakarta dapat menjadi game changer untuk menghidupkan kembali dinamika kreatif di sekitar kawasan Pasar Baru serta berdampak bagus bagi lingkungan di sekitarnya,” demikian Jimmy Saputro, CEO Pos Bloc Jakarta.

Pos Bloc Jakarta merupakan proyek cipta ruang (placemaking) hasil kolaborasi antara PT Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN tertua di tanah air melalui anak perusahaan PT Pos Properti Indonesia dengan pihak swasta, PT Ruang Kreatif Pos. Salah satu anak perusahaan grup usaha Radar Ruang Riang ini sebelumnya sukses mewujudkan ruang kreatif publik M Bloc Space di Jakarta Selatan serta menyusul segera JNM Bloc di kota Yogyakarta.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi menyampaikan laporan bahwa Pos Bloc Jakarta yang diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir adalah tahap pertama seluas 2.400 meter persegi yang sudah Kick Start pada tanggal 27 September 2021 bertepatan dengan Hari Bakti Postel ke-76. Sejak dibuka jumlah pengunjung rata-rata sebanyak 2.000 orang per hari yang sebagian besar adalah milenial. Oleh karena itu pada tahun depan akan segera dibuka lagi Pos Bloc tahap kedua dengan luas 4.200 meter persegi.

“Dengan Spirit of Pos Bloc yaitu Perubahan dan Kebanggaan, kami optimis transformasi Pos Indonesia akan membawa Pos Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Yaitu Pos Indonesia yang semakin dekat dengan para muda milenial sebagai segmen pasar potensial ” tegas Faizal.

Sementara itu menurut Dirut PT Pos Properti Indonesia (PPI) Handriani, serupa dengan Pos Bloc Jakarta, segera dibangun juga Pos Bloc Surabaya dan Bandung. “Untuk pengelolaan Pos Bloc akan memakai model revenue sharing alias bagi hasil. Melihat keberhasilan sebelumnya, saya optimis kerjasama ini akan menuai kesuksesan,” imbuhnya.

Beberapa area di sana pada tahap pertama ini akan diperkenalkan sebagai berikut West Veranda, East Veranda (beranda depan), Great Hall (aula utama), West Garden, East Garden (taman), East Loading Bay, West Loading Bay (area bongkar muat) hingga Cultural Hall (ruang kegiatan atau pameran).

Pada gedung bersejarah yang telah ditetapkan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai Bangunan Cagar Budaya tersebut telah hadir beragam tenant yaitu Mini M Bloc Market (toko kelontong), Twalen (kuliner Bali), Coldheart (kedai minuman), Canggu Bakehouse (kedai kue), Filosofi Kopi (kedai kopi), Bakmi Sedjuk (kedai bakmi), Damn! I Love Indonesia (toko fesyen), Huma Ide (kedai gelato), Via Bata Via (toko barang antik), Photomatics (kedai foto), Gyujin Teppan (kuliner Jepang), Coquito (kuliner Meksiko), Roti Bakar Kemang (kedai makanan), Communion (toko sepatu kets), Sherman Cuts (pangkas rambut), Picknick Yuk with Nona Manis (kuliner piknik), Nastar by Ritz (kedai nastar), Sovlo (toko aksesoris), Jamune (kedai jamu), Panama (toko sandal), Heiya (minuman ringan), Esteboo (kedai es tebu), Pos Bloc X (kedai kolaborasi) dan tentunya Pos Indonesia (kantor pos).

Pos Bloc Jakarta beroperasi setiap hari kerja mulai pukul 10:00 hingga 21:00 WIB dan pada akhir pekan mulai pukul 07:00 sampai 21:00 WIB. Selaras aturan pemerintah, masuk ke area Pos Bloc Jakarta wajib mematuhi protokol kesehatan 3M serta menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 (minimal dosis pertama) melalui aplikasi PeduliLindungi. Anak-anak berusia di bawah 12 tahun sementara ini belum diperkenankan masuk.