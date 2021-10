Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia, Kenapa Diepringati pada 10 Oktober? Ini Sejarahnya

TRIBUNJABAR.ID - Tahukah Anda bahwa pada 10 Oktober adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day.

Nah, apa yang dimaksud dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Tentu ada tujuan dan sejarah di baliknya.

Adanya Hari Kesehatan Mental Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menyebarkan edukasi tentang masalah kesehatan mental di seluruh dunia.

Hari Kesehatan Mental Sedunia (Tribunnews)

Di tahun ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengangkat tema "Perawatan kesehatan mental untuk semua: mari kita wujudkan" atau "Mental health care for all: let's make it a reality".

Dilansir dari laman resmi WHO, tema itu berangkat dari pandemi Covid-19 yang berdampak besar pada banyak aspek, terutama kesehatan mental.

WHO mengatakan, pandemi telah memengaruhi kesehatan mental banyak orang di semua kalangan umur dan pekerjaan.

Kesehatan mental orang-orang yang bekerja di garis depan seperti tenaga kesehatan, kemudian pelajar, orang yang tinggal sendiri, dan mereka yang sudah memiliki kondisi mental sebelumnya sangat terpengaruh selama pandemi.

“Seiring dengan kesenjangan pengobatan, kita harus mengatasi stres di tempat kerja, membantu remaja di sekolah serta pengasuh dan keluarga orang yang hidup dengan masalah kesehatan mental," kata Direktur Regional WHO seperti dilansir The Hindustan Times, Minggu (10/10/2021).

"Kita perlu secara proaktif mengatasi stigma dan diskriminasi yang terkait dengan kesehatan mental yang menciptakan hambatan untuk mengakses perawatan dan pengobatan."

Tidak menutup mata, layanan untuk gangguan mental, neurologis, dan penggunaan zat secara global juga sangat terganggu selama pandemi.