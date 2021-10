Piala Presiden Esports Resmi Dibuka, 61.785 Atlet akan Memperebutkan Hadiah Rp 2 Miliar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Piala Presiden Esports (PPE) 2021 resmi dibuka pada 9 Oktober 2021 dengan megah dan mengangkat konsep artistik yang menunjukan berbagai keindahan alam, budaya, serta nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia.

Pembukaan ini sejalan dengan upaya Pemerintah RI dalam mendorong pertumbuhan pariwisata melalui sports tourism.

Seremoni pembukaan Piala Piala Presiden Esports 2021 yang ditayangkan di salah satu televisi swasta ini menjadi tanda dimulainya rangkaian pertandingan yang diikuti oleh lebih dari 61.784 atlet esports Tanah Air dan masih akan terus bertambah.

Pada seremoni pembukaan turnamen kali ini dihadari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan, Plt Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tursandi Alwi, Wakil Ketua PB Esports Indonesia (PBESI) Irjen (Pol) Andean Bonar Sitinjak, Direktur BCA Santoso, dan lain-lain.

Dalam kesempatan kali ini, Sandiaga mengungkapkan bahwa babak Grand Final Piala Presiden Esports 2021 pada Desember mendatang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali.

"Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan bangga mengumumkan bahwa destinasi wisata yang akan menjadi lokasi acara utama Piala Presiden Esports 2021 akan dilaksanakan di Pulau Dewata, Bali. Bali diharapkan dapat merepresentasikan keindahan alam dan budaya Indonesia. Dengan semangat positif kita pun berharap bahwa pandemi Covid-19 dapat semakin terkendali," katanya.

Adapun alasan memilih Bali sebagai tempat babak Grand Final tak lain sebagai upaya pemerintah untuk memulihkan pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19.

Dengan segala keindahan dan budaya Indonesia, khususnya Bali ke panggung Piala Presiden Esports 2021, diharapkan menjadi daya tarik dan membuka mata publik esports mancanegara terhadap Indonesia.

Selain itu, Bali juga dinobatkan sebagai destinasi terpopuler dunia tahun ini versi TripAdvisor dalam penghargaan Travellers Choice kategori Best of the Best 2021.

Bali berada di posisi pertama mengalahkan kota-kota besar di dunia seperti London, Dubai, Roma, Hanoi, dan Bangkok.

