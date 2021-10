Melanie Subono Bikin Film 'Tentang Ibu', Petualangan Anak Keliling Indonesia Berawal Dari Foto

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Melanie Subono yang selama lebih dikenal sebagai musisi dan aktivis kini hadir dengan sebuah film berjudul Tentang Ibu dan bertindak sekaligus sebagai eksekutif producer.

Dalam penggarapan film Tentang Ibu ini, Melanie Subono mengatakan, ia terinspirasi dengan pesan yang ia dapatkan dari Almarhum BJ Habibie akan makna dari kata Ibu.

"Ibu ini bukan hanya sosok perempuan, tapi sebuah wujud seperti ibu bumi, ibu pertiwi, dan tiap daerah ada bahasa ibu yang menjadi ciri khasnya," ucap Melanie Subono saat wawancara virtual, Kamis (8/10/2021).

Melanie Subono mengatakan, melalui film Tentang Ibu ini, ia ingin memperkenalkan indahnya Indonesia yang ia kemas dengan cara yang berbeda.

Ide cerita Tentang Ibu ini pun telah ia dapatkan sejak 3 tahun lalu dan kini tayang sebagai film dengan akar musikal yang diperankan oleh dua tokoh utama, Jajang C Noer dan Khiva Iskak.

Baca juga: Saat Siswa SMP di Bandung Blusukan ke Jalan Cibadak Bagikan Sembako Untuk Warga

“ Saya orang musisi ,jadi pendekatan cerita yang paling saya mengerti ya dari sudut pandang musik. Apalagi, saya dibantu Dennis Nussy sebagai Music Director, musik menjadi bagian sangat kuat dari cerita," kata Melanie Subono.

Cerita dari film Tentang Ibu ini sederhana, yaitu tentang petualangan seorang anak yang keliling Indonesia untuk mencari ayahnya yang hanya bermodalkan foto pernikahan orangtua dan sebuah kain tradisional.

Kain itulah yang mengarahkan anak tersebut ke 5 pulau Indonesia dan bertemu dengan 5 kearifan, 5 lagu, 5 tradisi tapi satu kesamaan yaitu kekuatan tokoh perempuan di setiap kota.

Dalam pembuatan film ini, Melanie juga menggaet warga daerah setempat sebagai pemain dalam film Tentang Ibu.

"Ternyata warga lokal juga jago akting dan mereka begitu mendalami perannya," ucapnya sambil tertawa.

Hasil karya Melanie ini telah diputar di Rusia pada 2 oktober dan sedang berjuang di Toronto Women Film fest dan Hongkong Youth Film Fest.

Baca juga: Rekomendasi Film Kisah Nyata Mata-mata Israel, Akhir Pekan di Rumah saat Lonjakan Kasus Covid-19

Hebatnya lagi, Tentang Ibu sudah memenangi berbagai festival film Indie di dunia seperti BALI 4th Dimension Independent Film ( Best Narrative Feature ) dan Independent Awards ( Best Trailler & Best Film ), NETHERLAND Pure Magic International Film Festival ( feature film ).

RUSSIA HALO International Film Festival ( Best Feature Film ) , INDIA Rameshwaram International Film Festival ( Best International Feature Film ) dan SINGAPORE World Film Carnival ( Narrative Features above 40 min & Debut Film Maker).

Sementara itu, Tentang Ibu baru bisa di tonton di Vidio.com mulai 1 Desember dan tayang di SCTV pada 22 Desember.