Pemulihan Ekonomi Jabar, Ketua Apindo Dorong Pengusaha Berinovasi dan Bermental Baja

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemulihan ekonomi di Jawa Barat terus dilakukan oleh pengusaha industri kreatif agar dapat bertahan di masa Pandemi Covid-19.

Matinya industri pariwisata membuat pelaku industri kreatif pun banyak yang gulung tikar.

Padahal sebelumnya, hasil karya dari pelaku industri kreatif menjadi daya tarik wisatawan untuk memiliki ciri khas barang dari suatu daerah.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, mendorong pengusaha di Jawa Barat untuk berinovasi secara out of the box untuk berkembang menyesuaikan dengan pandemi COVID-19.

"Proses inovasi tanpa henti didukung secara solid oleh pemerintah dan pekerja akan menghasilkan pengusaha yang kuat. Ekonomi yang dijalankan oleh pengusaha bermental kuat akan membuat Jawa Barat menjadi provinsi yang hebat," ujar Ning, Kamis (7/10/2021).

Menurut Ning, seorang pengusaha haruslah menjadi pribadi yang mampu berjalan dalam harmoni yang indah bersama perubahan.

Bahkan pengusaha juga diharapkan menjadi pelaku perubahan itu sendiri.

Seperti yang dilakukan oleh pemilik Batik Hasan, Sania Sari, yang mengikuti arahan Dekranasda menghadirkan batik khas Bandung.

Ciri khas batik Kota Bandung adalah bunga patrakomala dan burung cangkurileung.