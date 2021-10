Mahasiswa UPI Raih Prestasi Program Indonesian International Student Mobility Awards 

TRIBUNJABAR.ID, Mahasiswa UPI berhasil lolos seleksi dan meraih prestasi sebagai peserta Program Indonesian International Student Mobility Award. Program ini merupakan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbudristek.

Secara nasional peserta kegiataan Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia (Indonesian International Student Mobility Awards/IISMA), diikuti oleh 970 Mahasiswa yang diberangkatkan untuk belajar di 28 Negara di dunia. Sedangkan peserta dari UPI sebanyak 19 mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia berhasil meraih prestasi sebagai peserta program Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia (Indonesian International Student Mobility Awards) yang lolos seleksi untuk dapat mengikuti perkuliahan di 16 universitas yang ada di 12 negara berbeda.

Direktorat International Affair (DIA), Ahmad Buchori Muslim, Ph.D menjelaskan bahwa Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia (Indonesian International Student Mobility Awards), merupakan program ini dikembangkan Direkotrat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbudristek dalam rangka menyediakan kesempatan untuk mahasiswa program sarjana di Indonesia untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, bertukar gagasan dan budaya, serta mengembangkan jejaring dengan mahasiswa dan akademisi di perguruan tinggi luar negeri sehingga menjadi sarjana yang berwawasan global. Alasan pentingnya para mahasiswa bergabung dalam program ini yaitu pengakuan kredit dari PTDN dan PTLN, mengambil kelas sesuai passion, belajar dari Universitas terbaik dunia, berinteraksi dan beradaptasi dengan kultur baru dari negara yang berbeda, membangun jejaring internasional, serta menyiapkan diri untuk dapat terjun di tingkat global pada masa yang akan datang.

Menurut Kepala Seksi International Partnership Development Direktorat Urusan Internasional, Tuszie Widhiyanti, Ph.D menjelaskan Mahasiswa UPI yang berhasil meraih prestasi sebagai peserta program Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia (Indonesian International Student Mobility Awards) yang diselenggarakan Ditjen Dikti Kemendikbudristek Tahun 2021 yaitu (1) Mochamad Fadhillah Sidik, Program Studi Pendidikan Ekonomi FPEB, ditempatkan di Boston University, AS; (2) Sabrina Kathleen, Program Studi Kewirausahaan UPI Kampus Tasikmalaya ditempatkan di Michigan State University, AS; (3) Tsania Syaharani, Program Studi Sistem Informasi dan Perpustakaan FIP di tempatkan di Middle East University, Turki; (4) Ahmad Izzuddin, Program Studi Ilmu Komputer FPMIPA, di tempatkan di National University of Ireland Galway, Irlandia; (5) Zahra Faizah, Program Studi International Program on Science Education FPMIPA ditempatkan di RUDN University Rusia; (6) Aznanissa Maghfira, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FPBS ditempatkan di University of Leicester, UK; (7) Emilly Adara Medina, Program Studi Desain Komunikasi Visual FPSD ditempatkan di University of Leicester, UK (8) Khalif Al Bilal, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FPBS ditempatkan di University of Padua, Italia; (9) Diandra Aisyah Indriantri, Program Studi Desain Komunikasi Visual FPSD ditempatkan di University of Pecs, Hungaria.

Selanjutnya (10) Daffa Almer Fauzan, Software Engineering, ditempatkan di University of Pisa, Italia; (11) Dwina Rahmaniar Hapsari, Pendidikan Bahasa Korea FPBS, ditempatkan di University of Strathclyde, Glasgow UK; (12) Fadhil Afif Physical, Program Studi Ilmu Keolahragaan FPOK, ditempatkan di University of Twente, Belanda; (13) Rachmah Nur Artanti, Program Studi Pendidikan Bisnis FPEB, ditempatkan di Abu Dhabi University, UEA; (14) Rainier Aghrimaldi Fistanto Program Studi Ilmu Keolahragaan FPOK, ditempat di Korea University, Korea Selatan; (15) Tasya Fadila Hanif Putri Wibowo, International Program on Science Education FPMIPA, ditempatkan di National Taiwan, Normal University, Taiwan; (16) Alya Nadhifa, Thonthowi Program Studi Pendidikan Akuntansi FPEB, ditempatkan di Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia; (17) Amira Jasmine Nugraha, Program Studi Pendidikan Akuntansi FPEB ditempatkan di Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia; (18) Ahmad Rifky Patrullah, Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam FPEB ditempatkan di Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia; (19), Muhammad Farras Program Studi Sistem Informasi Geografi FPIPS ditempatkan Universiti Putra Malaysia, Malaysia.

Program Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia (Indonesian International Student Mobility Awards/IISMA) yang telah dilaksanakan oleh para peserta yaitu tahapan seleksi peserta, penerimaan pengumuman hasil seleksi, menyelesaikan berbagai administrasi untuk persiapan keberangkatan, serta pelaksanaan kegiatan. Sedangkan tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia yaitu penyelenggaraan rapat koordinasi dosen, mahasiswa, pimpinan program studi dan pimpinan Universitas yang membahas berbagai ketentuan pencantuman nama dan bobot SKS matakuliah yang diikuti oleh mahasiswa di PTLN dan administrasi pelaksanaan kegiatan serta kegiatan Pelepasan Mahasiswa UPI Pada Program Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia (Indonesian International Student Mobility Awards/IISMA).