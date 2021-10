Masuk Kemiskinan Ekstrem di-Jabar, Ekonom Karawang Minta Bupati Segera Kroscek Faktual Soal Data Ini

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Karawang, Cikwan Suwandi

TRIBUNJABAR.ID,KARAWANG - Ekonom Doktor Dedi Mulyadi dari Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang menilai simpang siur layak atau tidaknya wilayah Kabupaten Karawang, masuk lima besar kemiskinan ekstrem se-Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan kroscek pendataan ulang.

Dedi menyarankan kepada Pemkab Karawang untuk Bupati Karawang segera berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) baik tingkat Karawang, provinsi maupun pusat.

"Kalau misalnya itu benar itu bisa menjadi pegangan bupati untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Namun jika itu salah, maka itu menjadi masukan bagi BPS untuk pendataan kemiskinan," kata Dedi di ruangannya, Kamis (7/10/2021).

Akan tetapi, Dedi menilai tidak menutup adanya terjadi kesalahan pendataan. Hal itu dipengaruhi oleh fenomena sosial di mana masyarakat ingin mendapatkan bantuan padahal tidak masuk kategori miskin.

Karena itu, bisa saja ketika petugas datang melakukan pendataan, masyarakat itu berbondong-bondong mengaku miskin. Ini perlu juga edukasi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memperbaiki mental tersebut.

"Kepala desa atau kepala dusun saja belum tentu adanya pendataan. Seharusnya diperlukan pendampingan dalam mengambil sampling," katanya.

Dedi mengatakan, Kategori warga miskin ekstrem ada dua. Pertama, warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan.

Kompleksitas yang dimaksud memiliki ciri, yakni lansia, tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis/menahun, rumah tidak layak huni, tidak punya fasilitas air bersih dan situasi yang memadai.

Kedua, warga miskin ekstrem yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup. Yakni produktif usia 15-64 tahun, tidak memiliki penyakit menahun, bukan golongan difabel.

"Sedangkan menurut Bank Dunia, kemiskinan ekstrem ialah kondisi dimana penghasilan berada di bawah parity purchasing power 1,99 dollar AS per kapita perhari atau setara dengan Rp 12.000 per kapita perhari yang nilainya setara dengan penghasilan di bawah 80 persen garis kemiskinan pedesaan masing-masing kabupaten/kota," ujarnya. (*)