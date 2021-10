TRIBUNJABAR.ID, Bandung, Oktober 2021 – Memasuki Bulan Oktober dengan begitu banyak berita baik. Salah satunya tingkat pandemik yang kian menurun setiap harinya. Hal ini tentunya harus tetap diantisipasi dengan penerapan protokol kesehatan, khususnya bagi yang telah memiliki rencana untuk berlibur atau sekedar staycation bersama keluarga.

Keseruan Bulan Oktober di HARRIS & POP! Hotels Festival Citylink Bandung ()

HARRIS & POP! Hotels Festival Citylink, Jl. Peta no. 241, Bandung kembali memberikan penawaran menariknya. Paket menginap dengan beragam fasilitas permainan seperti basket, komidi putar, air hockey maupun kiddy ride games dapat menjadi pilihan kegiatan seluruh keluarga ketika menginap di HARRIS & POP! Hotels Festival Citylink. Ragam pilihan aktivitas lain yang bisa dilakukan mulai dari berenang, jalan – jalan di pusat perbelanjaan atau sekedar menikmati akses WiFi gratis di kamar dapat menjadi pilihan yang menyenangkan. Tidak ketinggalan, Friday All You Can Eat Dimsum kini kembali lagi di HARRIS Café Festival Citylink dengan protokol kesehatan dan kapasitas terbatas setiap Jumat mulai pukul 17.00 – 21.00 WIB.

Keseruan Bulan Oktober di HARRIS & POP! Hotels Festival Citylink Bandung ()

Khusus bagi anggota Ascott Star Rewards dapatkan discount hingga 50% melalui program 10.10 Super Sale, untuk periode booking sampai dengan 11 October 2021 dan periode menginap sampai dengan 31 Maret 2020, dengan melakukan reservasi di website www.discoverasr.com ataupun aplikasi Discover ASR.

Tidak perlu ragu lagi untuk menginap di hotel dengan sertifikasi CHSE 100% yang seluruh karyawan nya pun telah mengikuti program vaksinasi. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon dan Whatsapp 022-6128600 atau DM ke Instagram @harriscitylinkbandung.