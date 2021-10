The Papandayan Menggelar Online Wedding Fair

TRIBUNJABAR.ID, Bandung, 1 Oktober 2021- Beradaptasi dengan perubahan merupakan strategi yang mutlak dimiliki oleh bisnis apapun pada situasi sekarang ini, situasi dimana market mengalami perubahan perilaku yang menuntut perusahaan untuk tetap kreatif agar bisnis bertahan dan berkembang. Menyikapi perubahan yang terjadi terutama pada segmentasi Wedding, The Papandayan menggelar The Papandayan Online Wedding Fair (TPOWF), pameran pernikahan yang dilakukan secara daring.

Hadiri dan nikmati pameran pernikahan dengan aman dan nyaman bersama The Papandayan Online Wedding Fair yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 31 Oktober 2021. Mengusung 2 tema yaitu internasional dan tradisional, TPOWF menawarkan kenyamanan dan keamanan bagi para calon mempelai untuk dapat hadir pada pameran pernikahan tanpa perlu khawatir untuk berkerumun dan berkontak langsung. Para calon mempelai dapat menikmati rangkaian acara TPOWF melalui telepon genggam, layar monitor dan alat elektronik mendukung lainnya di situs www.thepapandayan.com.

Tidak hanya itu saja, para calon mempelai yang berencana untuk menikah dapat mengikuti TP Wedding Talks via Live Instagram yang akan dilaksanakan setiap hari selama pameran berlangsung untuk menyaksikan bincang-bincang The Papandayan beserta 40 vendor pernikahan yang terdaftar berbagi pilihan penawaran khusus dan paket spesial.

Dapatkan penawaran menarik paket pernikahan di The Papandayan mulai dari Rp. 17.500.000,- untuk 100 orang, nikmati juga berbagi kemudahan metode pembayaran dengan paylater, atau cicilan hingga 12 bulan, dan kesempatan untuk memenangkan banyak hadiah mulai dari complimentary bridal room,candle light dinner hingga bulan madu ke Bali lengkap dengan transportasi dan akomodasi di hotel bintang 5.

The Papandayan melihat bahwa pandemi Covid-19 ini mendisrupsi seluruh lini bisnis, terjadi tren digitilasasi untuk menyiasati situasi ini dengan melakukan transformasi digital. TPOWF menjadi salah satu strategi marketing The Papandayan sebagai salah satu solusi untuk permasalahan yang terjadi akibat pandemi covid-19 dimana konsumen dapat tetap terkoneksi dengan baik tanpa menghiraukan jarak, dan waktu serta sebagai upaya untuk tetap menyajikan program tahunan pameran pernikahan bagi konsumen The Papandayan dengan mengadaptasi perilaku new normal dan pemanfaatan teknologi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai TPOWF kunjungi situs www.thepapandayan.com atau follow instagram @thepapandayan.