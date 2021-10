Biker Ungkap Alasan Beli XSR 155, Tampilannya Dukung Gaya Hidup Premium

TRIBUNJABAR.ID, Market Tanah Air menyambut positif kehadiran XSR 155 yang diluncurkan di akhir tahun 2019 lalu. Perpaduan desain klasik dengan fitur dan teknologi modern motor sport heritage itu terbukti turut mendukung gaya hidup premium yang diinginkan konsumen.

Beragam keunggulan XSR 155 memang menjadi magnet kuat bagi konsumen untuk membelinya. Apalagi, ditambah keberhasilannya menyandang predikat Best Buy Product Sport dari Motor Plus Award 2021. Hal itu menjadi bukti XSR 155 adalah produk value for money yang layak dimiliki dengan segala manfaatnya yang dapat dinikmati konsumen. Selain itu, XSR 155 juga dinobatkan sebagai Best Sport Retro dari ajang bergengsi GridOto Award 2020 serta Otomotif Award 2020 dan 2021.

Diakui sebagai yang terbaik di segmennya, salah satu faktornya karena tampilannya yang menjawab kebutuhan konsumen untuk mendapatkan lifestyle berkendara sesuai tren gaya hidup terkini. Biker pun bisa mengekspresikan jiwa “Born to Be Free” XSR 155 kala menggebernya, serta bangga menjadi pusat perhatian dengan modelnya yang stylish.

”Bagi saya ada kebanggaan memiliki XSR 155. Yamaha tepat menghadirkannya bagi yang suka motor sport model retro tapi fiturnya modern. Saya pun menyukainya karena faktor itu, dan juga terlihat gagah. Tanpa dimodif pun sudah keren. Tapi saya juga suka ganti-ganti gaya modif, kalau sudah beberapa lama dengan style yang ini, lalu bisa diubah ke konsep yang lain. Riding dengan XSR 155 juga menarik perhatian orang karena modelnya yang berbeda layaknya custom look. Saat aktivitas lainnya dengan sesama pengguna XSR 155 pun kami suka bilang “nongkrong ganteng” dengan motor ganteng ini karena tampilannya yang keren,” papar Harris Maulana, konsumen XSR 155.

Berikut alasan konsumen membeli XSR 155 karena tertarik pada tampilannya :

1.Bergaya klasik modern

XSR 155 hadir di momen yang tepat saat konsumen menginginkan motor sport retro yang dibekali fitur-fitur modern. Bahkan sejumlah konsumen menyebutkan sebelumnya belum punya motor brand Yamaha, sampai akhirnya membeli XSR 155. Tampilan klasik modern XSR 155 diwujudkan melalui beberapa sentuhan di berbagai sektor. Mulai dari model tangki Drip-Shaped yang mampu mendukung kenyamanan saat berkendara, penggunaan jok single seat dengan desain klasik yang stylish, lalu desain lampu depan dan belakang yang berbentuk bulat dengan teknologi LED modern, hingga keberadaan Full LCD Digital Speedometer bergaya retro yang telah dilengkapi dengan Multi Information Display (MID).

2.Gagah / Macho

Meskipun bergaya retro, XSR 155 tetap terlihat gagah classy (berkelas) yang masuk kriteria pilihan terbaik di kategorinya. Fitur yang mendukung hal tersebut misalnya pada bagian kaki-kaki, XSR 155 sudah mengadopsi suspensi Up Side Down (USD) yang tidak hanya memberikan kesan gagah pada motor namun turut meningkatkan handling saat berkendara. Keberadaan suspensi Up Side Down ini turut membuat XSR 155 tampak macho, yang menjadi alasan konsumen ingin memilikinya.

3.Custom look

Kala mengendarai XSR 155, perhatian orang di sekitar tertuju padanya karena tampilannya yang custom look. Dikira sebagai motor custom, nyatanya XSR 155 adalah motor produksi pabrikan Yamaha yang bukan hasil modifikasi. Tak heran, penggunanya sudah terpuaskan dengan tampilan XSR 155 sehingga tidak melakukan ubahan ataupun jika merubahnya hanya dengan sedikit sentuhan saja.

4.Motor sport stylish

Di segmen motor sport, XSR 155 telah menjadi motor yang mewakili lifestyle para penggunanya. Menambah kepercayaan diri dengan style yang selaras dengan tren saat ini dimana motor merupakan bagian dari gaya hidup. Lifestyle pemiliknya juga disesuaikan dengan pilihan outfit maupun tempat-tempat yang dituju misalnya ke tempat bersejarah (heritage), destinasi yang lekat dengan budaya dan ikon pariwisata, kafe stylish.

5.Tampilannya bikin biker ganteng

Menggunakan XSR 155 memberikan feel yang berbeda sehingga selalu memberikan kebanggaan bagi pemiliknya. Motor ini pun disebut-sebut biker bikin makin ganteng sehingga di kalangan penggunanya ada istilah “riding di jalan berasa ganteng”, “biar pada ganteng, pakai XSR 155” dan “nongkrong ganteng pakai XSR 155”.