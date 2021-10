Layanan Drive Thru BPJS Kesehatan Soreang Kemballi Dibuka

TRIBUNJABAR.ID, Soreang, Jamkesnews - Setelah sekian lama terhenti akibat dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di wilayah Kabupaten Bandung, BPJS Kesehatan Cabang Soreang kembali mengaktifkan layanan drive thru bagi peserta JKN-KIS.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Soreang, Tini Wartini menjelaskan bahwa layanan ini merupakan salah satu upaya dan langkah untuk mengurangi jumlah antrean dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan terus berupaya mempermudah pelayanan administrasi bagi masyarakat. Sempat terhenti disaat PPKM Level 4 diberlakukan, saat ini Layanan Drive Thru sudah dapat kembali dirasakan oleh peserta JKN-KIS khususnya di wilayah Kabupaten Bandung," ujar Tini saat ditemui tim Jamkesnews, Kamis (30/09).

Tini menjelaskan layanan yang dapat diakses melalui layanan drive thru antara lain adalah cetak kartu JKN-KIS hilang atau rusak, cetak kartu JKN-KIS Peserta Baru Bayar, Perubahan Kelas, Perubahan Golongan PNS/TNI/POLRI, dan Perubahan Segmen Aktif ke Pensiun untuk PNS/TNI/POLRI.

“Menimbang bahwa sejak diimplementasikan layanan drive thru ini sangat bermanfaat bagi peserta dan dapat mengurai kerumunan, maka di awal September ini, kami membuka kembali layanan drive thru ini. Bagi yang belum mengetahui, pada layanan drive thru peserta tanpa harus turun dari kendaraannya, mendapatkan pelayanan administrasi yang cepat. Pelayanan ini kami buka setiap hari Rabu, Kamis dan Jumat mulai pukul 10 pagi,” tambah Tini.

Tini menambahkan saat ini banyak kanal-kanal layanan BPJS Kesehatan yang dapat diakses di mana saja tanpa perlu datang ke kantor cabang, BPJS Kesehatan memiliki aplikasi Mobile JKN yang dapat diunduh pada ponsel pintar, BPJS Kesehatan Care Center 165 atau 1500400, Chat Assistant JKN (Chika) dan Voice Interaktive JKN (Vika). Ia berharap masyarakat khususnya Kabupaten Bandung dapat memaksimalkan layanan non tatap muka tersebut, tanpa harus datang ke Kantor Cabang Soreang.

Di kesempatan yang berbeda, Asep Gunawan salah satu peserta JKN-KIS yang telah merasakan pelayanan Drive Thru mengapresiasi BPJS Kesehatan Cabang Soreang yang telah membuat pelayanan cepat ini. Menurutnya, langkah tersebut sangat membantu peserta JKN-KIS menyelesaikan urusan administrasi dengan lebih praktis dan hemat waktu.

“Sungguh sangat terasa lebih cepat dalam mengurus administrasi Program JKN-KIS. Tanpa harus turun dari kendaraan, cukup scan barcode yang ada di loket depan selanjutnya menuju loket pelayanan. Dan tak perlu menunggu lama pencetakan kartu saya dan keluargapun selesai. Terima Kasih BPJS Kesehatan Cabang Soreang," ujar Asep. (BS/hs)