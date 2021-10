Adik Atta Halilintar Histeris Gembira dapat Hadiah di Hari Ulang Tahun, Ashanty-Anang Kirim Kue

TRIBUNJABAR.ID - Keakraban keluarga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah terlihat di hari ulang tahun Saleha Halilintar.

Kebahagiaan dialami oleh adik Atta Halilintar, Saleha Halilintar yang berulang tahun pada 1 Oktober 2021 lalu.

Adik ipar Aurel Hermansyah itu kini menginjak usia 11 tahun.

Saleha bersama orangtua dan saudara-saudaranya masih berada di Malaysia.

Mereka menggelar acara ulang tahun sederhana.

Namun sayang Atta dan Thariq Halilintar tak ikut karena masih di Jakarta.

Di momen spesialnya, Saleha mendapatkan kiriman kue ulang tahun dari Ashanty dan Anang Hermansyah.

Ada kue ulang tahun berwarna pink dengan dekorasi cantik berbentuk alat make up.

"Oh my God so cute," kata Saleha dalam Instastory Lenggogeni Faruk, Sabtu 2 Oktober 2021.

"Dan itu kamu tahu dari siapa? kamu nggak tahu?