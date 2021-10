Kecelakaan Maut di Jalur Geopark Ciletuh Sukabumi, Tiga Meninggal, Kata Polisi Ini Penyebabnya

Laporan Kontributor TribunJabar.id Kabupaten Sukabumi, M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Polisi membeberkan penyebab kecelakaan maut mobil Avanza bernomor polisi B 1905 SZR di tanjakan dini jalur Geopark Ciletuh di Kampung Cilegok, Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Minggu (3/10/2021).

Kanit Laka Lantas Polres Sukabumi, Iptu Nandang Herawan, mengatakan, kecelakaan tunggal yang terjadi sekitar pukul 13.00 WIB itu diduga karena sopir tidak menguasai medan jalan.

"Tidak hati-hatinya pengemudi kendaraan melaju dari arah Geopark menuju Loji, Melintasi jalan lurus kemudian tikungan ke kanan dan menurun, diduga (sopir) tidak bisa menguasai medan jalan, sehingga mengakibatkan out of control ke sebelah kiri bahu jalan dan menabrak tembok," kata Nandang via pesan singkat, Minggu (3/10/2021) malam.

Diketahui, terdapat tujuh orang di dalam mobil tersebut.

Nandang mengatakan, tiga orang di antaranya meninggal dunia.,

Empat orang luka-luka.

"Kecelakaan itu ada korban dua meninggal dunia (di tempat), satu luka berat, dan empat luka ringan. Itu yang meninggal satu dalam perjalanan dua meninggal di tempat. Jadi tiga meninggal," jelasnya.

Terlihat, mobil Avanza itu pun mengalami kerusakan parah di bagian depan.

Saat ini, polisi masih menangani kasus tersebut. (*)