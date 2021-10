Kumpulan Link Twibbon Hari Batik Nasional 2021, Tinggal Masukan Foto Lalu Download, Pasang di Medsos

TRIBUNJABAR.ID - Untuk memperingati Hari Batik Nasional 2021, Anda bisa menggunakan link Twibbon untuk bikin ucapan selamat Hari Batik.

Nah, kamu bisa mengakses tautan Twibbon Hari Batik Nasional dalam artikel untuk membuat gambar menarik untuk dipasang di media sosial.

Misalnya, dipasang untuk foto profil WhatsApp atau sekadar untum update story WhatsApp, Instagram atau Facebook.

Sebagai informasi, Hari Batik Nasional diperingati setiap 2 Oktober. Tanggal tersebut merupakan tanggal di mana batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO.

Mengutip denpasarkota.go.id, keputusan UNESCO tersebut dilatarbelakangi bahwa batik Indonesia terkait erat banyak simbol yang bertautan dengan status sosial, kebudayaan lokal, alam, dan sejarah itu sendiri.

Batik sendiri memiliki sejarah panjang, di mana setiap corak atau motifnya mengandung filosofi atau makna yang begitu kental dengan nilai-nilai kehidupan.

Twibbon Hari Batik Nasional 2021 (Via Tribunnews)

Link Twibbon Hari Batik Nasional

