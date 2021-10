Disney+ Hotstar and IndiHome Hadirkan Konten Hiburan Global and Lokal untuk Para Konsumen Indonesia

Disney+ Hotstar and IndiHome Hadirkan Konten Hiburan Global and Lokal untuk Para Konsumen di Indonesia

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta, Indonesia (30 September 2021) – Layanan fixed broadband milik PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk, IndiHome bersama The Walt Disney Company akan menghadirkan dunia penuh imajinasi tanpa batas bagi para pelanggannya di Indonesia. Mulai 1 Oktober 2021, pelanggan IndiHome dapat menikmati lebih dari 500 film dan konten eksklusif, serta 7.000 episode konten hiburan global dan lokal yang tersedia di Disney+ Hotstar. Ragam konten ini dapat dinikmati melalui aplikasi Disney+ Hotstar yang tersedia di smartphone berbasis Android dan iOS, tablet, web, smart-TV, PC dan akan segera hadir di IndiHome TV.

Pelanggan IndiHome dapat menikmati berbagai konten hiburan dari Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, dan lainnya, serta program original eksklusif seperti film, serial, dokumenter, dan konten bentuk pendek (short-form) lainnya yang dihadirkan secara eksklusif dalam layanan ini. Tidak hanya itu, pelanggan IndiHome juga dapat mengakses ragam konten yang akan segera hadir di Disney+ Hotstar, di antaranya Marvel Studios’ “Black Widow” dan “Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings”, Disney’s “Jungle Cruise”, hingga berbagai konten lokal yang akan datang persembahan studio terkemuka di Indonesia. Pelanggan IndiHome juga dapat menikmati serial global favorit para penggemar seperti Marvel Studios’ “Loki”, “The Mandalorian”, film Marvel Studios’ “Avengers: Endgame”, Disney’s “Aladdin” dan “Frozen 2”, Disney dan Pixar’s “Luca”, serta 10 film Indonesia terlaris sepanjang masa seperti “Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1” (film #1), “Laskar Pelangi” (film #4), “Habibie & Ainun” (film #5), “Pengabdi Setan” (film #6), “Ayat-Ayat Cinta” (film #8), dan masih banyak lagi.

“Kami sangat antusias untuk menghadirkan hiburan tanpa batas kepada para pelanggan IndiHome milik Telkom. Bersama dengan IndiHome, layanan ini akan memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk mengakses ragam konten hiburan yang tersedia di Disney+ Hotstar,” ujar Vineet Puri, General Manager, Indonesia, The Walt Disney Company. “Berkat jangkauan luas serta pemahaman pasar Indonesia yang baik dari IndiHome, para pelanggan IndiHome kini tidak hanya dapat menikmati cerita-cerita terbaik dari brand ikonik Disney, tapi juga konten lokal berkualitas karya para sineas dan studio ternama di Indonesia.”

E. Kurniawan, Vice President Marketing Management Telkom mengatakan, “Kami sangat senang dapat menghadirkan Disney+ Hotstar di layanan fixed broadband IndiHome yang akan semakin melengkapi program hiburan berkualitas, sejalan dengan komitmen kami untuk memberikan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan dan menjadikan IndiHome TV sebagai one stop entertainment."

Untuk bisa berlangganan, para pelanggan IndiHome dapat menambah layanan add-on Disney+ Hotstar ke paket berlangganan mereka. Selain itu, para pelanggan baru juga dapat mendaftarkan diri mereka ke berbagai penawaran IndiHome lainnya agar dapat menikmati ragam konten global dan lokal yang tersedia di Disney+ Hotstar. Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat mengunjungi laman www.indihome.co.id/.

TENTANG DISNEY+ HOTSTAR DI INDONESIA

Disney+ Hotstar adalah layanan streaming yang menghadirkan konten global dan Indonesia dalam satu tempat. Layanan ini menggabungkan film-film blockbuster Hollywood dan konten-konten peraih penghargaan dari Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, dan lainnya, termasuk pemutaran perdana konten eksklusif dan film terbaik dari berbagai studio di Indonesia. Disney+ Hotstar menyajikan tayangan bebas iklan yang terdiri dari film, dokumenter, serial live-action dan animasi serta konten pendek, di antaranya termasuk WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, serta The Mandalorian dan film seperti Avengers: Endgame, Aladdin, dan Frozen 2, Luca, dan juga beragam konten film bioskop ternama Indonesia, termasuk beberapa film yang terdaftar dalam 10 judul film box office terlaris, seperti DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1, Laskar Pelangi, Habibie & Ainun, Pengabdi Setan, Ayat-Ayat Cinta, dan masih banyak lagi.

TENTANG INDIHOME PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

IndiHome sebagai layanan fixed broadband terkemuka milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menyediakan tiga layanan utama, yaitu Internet, Telepon, dan TV Interaktif. IndiHome adalah market leader layanan fixed broadband di Indonesia yang menguasai 85% pasar dengan 8,3 juta pelanggan hingga Q2 2021. IndiHome telah menjangkau 96,5% kabupaten/kota atau sebanyak 496 dari 514 kabupaten/kota, bahkan 9 pulau terluar di Indonesia (Bintan, Karimun, Kei, Alor, Simeulue, Weh, Sebatik, Rote dan Sabu). Serat optik IndiHome membentang sejauh 166.343 kilometer dari pusat kota hingga desa-desa terpencil di seluruh nusantara atau setara dengan 4 kali keliling bumi. IndiHome kaya akan konten digital dengan 243 channel dan berbagai layanan digital tambahan. Informasi lebih lanjut tentang IndiHome kunjungi www.indihome.co.id dan media sosial @indihome.