Kejutkan Fans, Agency Konfirmasi Denise Secret Number Tak Berpartisipasi dalam Promosi Album ke 3

TRIBUNJABAR.ID - Hari ini per 30 September 2021, tagar Denise tiba-tiba memuncaki trending topik di Twitter.

Denise adalah main vokalis di girl grup idol Kpop Secret Number tersebut.

Bukan tanpa sebab, ternyata naiknya tagar itu karena kabar mengejutkan fans Secret Number.

Hal ini lantaran dikabarkan Denise tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan promosi Secret Number untuk meluncurkan album ketiga mereka.

Baca juga: Secret Number Ditunggu Comeback Hadir di Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show, Jinny Beri Tanda

Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pihak agency, Vine Entertainment.

Vine Entertainment menyampaikan pengumuman di sebuah forum resmi penggemar Secret Number Fanadds, (30 September 2021).

Berikut pengumumannya:

Hello, we’re Vine Entertainment.



(Halo, kami Vine Entertainment)

I would like to express my gratitude to the fans who love and support Secret Number.