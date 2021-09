Liga Champions Live SCTV, Malam Ini Ada 2 Laga, Shakhtar Donetsk vs Inter Milan dan PSG vs Man City

Liga Champions Live SCTV malam ini ada dua laga, yakni Shakhtar Donetsk vs Inter Milan dan PSG vs Man City.

Jadwal lengkap matchday kedua Liga Champions fase grup hari ini, Selasa, (28/9/2021) hingga Rabu (30/9/2021) dini hari WIB bisa dilihat di bawah ini.

Pekan kedua Liga Champions menyajikan sejumlah laga menarik, di antaranya AC Milan vs Atletico Madrid, PSG vs Manchester City hingga Porto vs Liverpool.

Satu di antara pertandingan yang menyita banyak atensi adalah duel dua klub sultan yang mempertemukan PSG melawan Manchester City.

Laga yang akan digelar di Parc des Princes ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat gengsi yang terjaga kedua tim.

Les Parisiens yang memulai kampanye di Liga Champions musim ini kurang ideal, siap menjadikan The Citizens sebagai 'tumbal'.

Pada laga perdana, Lionel Messi dkk dipaksa bermain imbang melawan Club Brugge 1-1. Adapun Manchester City tampil digdaya kala melumat RB Leipzig lewat skor 6-3.

Apesnya, pada laga nanti PSG diprediksi belum bisa diperkuat oleh Lionel Messi yang mengalami cedera.

Meski kabar terbaru sang megabintag Argentina ini sudah menjalani latihan bersama klub, namun kuat kemungkinan sang pemain bakal memulai laga sebagai pemain pengganti.

Jika Messi bermain, nantinya ia akan bersua dengan pelatih 'favoritnya', Pep Guardiola.