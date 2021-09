Komunitas Alert Hijaukan Lembang Cegah Banjir dan Longsor, Lalu Kemping Bareng Keluarga

Komunitas otomotif yang tergabung All New Rush Terios (Alert), gelar camping bersama di Kawasan Natural dan menanam pohon.

TRIBUNJABAR.ID - Komunitas otomotif yang tergabung All New Rush Terios (Alert), pada

Tanggal 25-26 September 2021, mengadakan acara camping bersama di Kawasan Natural Hill.

Acara Komunitas Alert Indonesia Sub Divisi Alert Camp bertema " We more better Close to Nature.

Pada kegiatan ini dilakukan Tadabur Alam dan Program CSR Penanaman Bibit Pohon di Natural Hill Lembang. Camping ini dihadiri 300 Members dan Keluarganya.

Members yang hadir terdiri dari beberapa Regional dan Chapter, diantaranya, Regional Jawa Barat, Chapter Bandung Raya, Bekasi Hebat, Cianjur, Decor, Free A Team, Mangku Indra, Sukabumi, Pusaka dan Subang. Regional Banten, Chapter Banten Juara, dan Regional Jakarta, Chapter Jakarta.

Founder Alert Indonesia juga hadir langsung ke lokasi acara.

Duo Miko dan Zaenal sangat mengapresiasi kegiatan yang penduli dengan lingkungan, karena perlunya menjaga keseimbangan dan melakukan penanaman pohon.

Selain untuk terhindar dari bencana tanah longsor juga terhindar dari banjir, akibat banyak hutan yang dirusak. Sejak terbentuknya komunitas Alert Indonesia pada tanggal 9 September 2018, kegiatan berkonsep camping Keluarga ini adalah yang perdana dan diikuti oleh member dalam jumlah yang cukup besar.

Ini adalah moment untuk mengenalkan alam secara langsung pada keluarga khususnya anak-anak. Untuk memeriahkan acara ini juga diisi materi-materi yang bermanfaat, seperti cara pengenalan dan Penanganan Ular, yang meliputi Identifikasi, rescue dan first aid gigitan ular.

Pengenalan komunikasi melalui penggunaan Radio Komunikasi (Rakom), dan Program Penanaman Bibit Pohon. Kepedulian terhadap masyarakat sekitar dalam bentuk CSR dari Komunitas Alert Indonesia tetap dilakukan.

Acara ini juga sangat ramah dan dinikmati oleh anak-anak dan keluarga karena diselingi permainan.

Di antaranya ada lomba mewarnai, makan kerupuk, memasukan paku dalam botol. Setiap lomba diberikan hadiah menarik yang disediakan oleh panitia.

Tak lupa juga doorprize dengan hadiah yang menarik berupa tenda dan peralatan berkemah lainnya menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta, yang sampaikan oleh Chrisna selaku seksi acara dalam kegiatan ini.

Asep selaku ketua pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada member yang hadir dan berpartisipasi secara aktif dan tetap mematuhi protokol kesehatan 5M selama kegiatan berlangsung, para sponsor khususnya Tribun Jabar sebagai Media Partner yang juga menyumbangkan buku untuk dibagikan kepada anak2 yang hadir dalam kegiatan ini dan sebagai Media Partner Alert Indonesia.

Besar harapan kegiatan ini dapat berlanjut secara rutin minimal triwulan dan member yang ikut semakin banyak dan acaranya dapat meberikan manfaat pada member juga masyarakat banyak.