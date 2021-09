Update Penjual Roti Tabrak Fortuner, Ini Sosok Si Penjual Roti, Pengasilan Per Hari Cuma Rp 30 Ribu

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Kabar terbaru tukang roti yang menabrak Fortuner di Karawang beberapa waktu lalu, kini dikagetkan lagi karena dapat kiriman ponsel baru yang diantar langsung ke rumah kontrkannya.

Diketahui sebelumnya, insiden tukang roti menabrak mobil Fortuner tersebut diceritakan oleh akun Facebook Dadie Mulyadi, kejadian berlangsung pada Jumat (24/9/2021) pagi.

Tukang roti tersebut diketahui bernama Oo Ohang Sujana (25) warga Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Ia merantau sebagai tukang roti di wilayah Telagasari Kabupaten Karawang baru 6 bulan.

Ketika dikonfirmasi Tribun melalui sambungan telepon pada Senin (27/9/2021), Oo mengatakan tak menyangka ia akan diperlakukan baik oleh sang pemilik mobil Fortuner.

"Saya kaget Kang, waktu itu memang saya melamun kepikiran beli hape anak, dalam hati saya pasti akan diminta ganti rugi," ujar Oo dalam sambungan telepon.

Ia mengatakan kondisi saat itu tengah kurang fokus sebab sejumlah pikiran rumah tangga yang membebaninya ketika bekerja.

Dadie Mulyadi saat membantu membereskan dagangan roti setelah menabrak mobil Fortunernya di Desa Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jumat (24/9/2021). (Facebook Dadie Mulyadi)

"Namanya juga lagi puyeng, kontrakan belum dibayar, anak minta hape, saya cuma ngirim roti. Jadi bawa motor itu pikiran ke mana-mana," kata dia.

Diceritakan Oo, penghasilannya dalam sehari tak lebih dari Rp 80 ribu dari upah mengirim roti ke tiap warung kecil di wilayah Telagasari, Kabupaten Karawang.

"Satu roti itu harganya dari pembuat Rp 1.200, saya jual roti ke warung Rp, 1.700, saya kebagian Rp 500, itu kalau saya dapat jual 100 roti cuma dapat Rp 50 ribu, dan sehari paling rata-rata dapat 80 ribu," kata dia.

Dengan penghasilan harian Rp 80 ribu, Oo harus menanggung sewa sepeda motor untuk mengantar roti sebesar Rp 20 ribu per hari, uang bensin Rp 15 ribu per hari, dan biaya makan Rp 20 ribu per hari.

"Kalau ditotal pengeluaran saya, dari mulai sewa motor, beli bensin, dan beli makan itu lebih dari Rp 50 ribu sehari, kalau penghasilan bersihnya paling Rp 30 ribu. Jadi gimana saya bisa beli hape," ujarnya.

Oo juga sempat menceritakan kondisinya tersebut kepada Dadie Mulyadi sang pemilik mobil Fortuner.

"Waktu itu saya emang enggak dimarahin, cuma karena saya merasa salah jadi saya takut, tapi pemilik mobilnya baik, malah nyuruh saya ngopi dan beliin minum," ucapnya.

