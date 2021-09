Merayakan Hari Jadi Kota Bandung bersama HARRIS & POP! Hotels Festival Citylink Bandung

TRIBUNJABAR.ID Bandung, September 2021 – Melepas penat dengan menginap di hotel yang aman dan nyaman bersama seluruh keluarga, dengan ragam pilihan aktivitas yang bisa dilakukan mulai dari berenang, jalan – jalan di pusat perbelanjaan atau sekedar menikmati akses WiFi gratis di kamar dapat menjadi pilihan yang menyenangkan. Memasuki bulan yang baru, HARRIS & POP! Hotels Festival Citylink, Jl. Peta no. 241, Bandung dengan gembira menyambut hari jadi kota Bandung yang ke 211 dengan penawaran yang menarik untuk staycation maupun promo kulinernya.

Jangan ketinggalan Bandung Anniversary Promo, menginap di HARRIS & POP! Festival Citylink dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari IDR 222.000 nett sampai dengan tanggal 30 September 2021. Beragam pilihan makanan khas dan kekinian dari HARRIS Hotel & Conventions Festival Citylink, dapat dinikmati di rumah Anda semudah mengirimkan pesan di ponsel pintar Anda dengan promo menarik sebagai berikut:

Buy 1 Get 1 Free untuk produk Dimsum setiap hari Minggu

Free Coffee untuk pembelian paket HARRIS Croffle setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu

Free Dimsum setiap pembelian paket Daily Oriental Menu

Tidak ketinggalan, Friday All You Can Eat Dimsum kini kembali lagi di HARRIS Café Festival Citylink dengan protokol kesehatan dan kapasitas terbatas setiap Jumat mulai pukul 17.00 – 21.00 WIB. Dan selama bulan September 2021, gratis untuk 1 anak dibawah 12 tahun. Informasi lebih lanjut melalui nomor Whatsapp 0811229199 atau ke instagram @harriscitylinkbandung

Selain telah menorehkan prestasi dengan mendapatkan penghargaan Travelers’ Choice Awards 2021 dari TripAdvisor, hotel yang tergabung dalam rangkaian TAUZIA Internasional Hotels Management tersebut kini telah menjadi bagian dalam The Ascott Limited dengan 14 brands dan lebih dari 240 properti di seluruh dunia. Khusus bagi anggota Ascott Star Rewards nikmati promo Stay 2 Pay 1 dengan melakukan reservasi di website www.discoverasr.com