Daftar Harga Mobil Bekas September 2021: Honda Brio Tahun Produksi 2012-2019 Harga Mulai Rp 75 Juta

TRIBUNJABAR.ID - Kamu yang berencana membeli mobil bekas murah Honda Brio, simak di sini.

Berikut ini daftar harga mobil bekas Honda Brio berdasarkan rata-rata harga penjualan mobil bekas di Jakarta dan sekitarnya.

Ada banyak varian Honda Brio berdasarkan tahun produksi serta spesifikasi cc (cubical centimeter).

Setiap varian memiliki harga yang berbeda, tergantung kondisi mobil.

Harga mulai Rp 75 juta untuk mobil Honda Brio varian 1.3 E A/T tahun produksi 2012 dengan spesifikasi 1.300 cc, 100 dk.

Sementara mobil Honda Brio varian All New Brio Satya E A/T tahun produksi 2019 dan spesifikasi 1.200 cc, 89 dk, rata-rata harga mulai Rp 140 juta.

Selengkapnya, berikut rangkuman harga mobil bekas murah Honda Brio dari tahun produksi 2012 hingga 2019.

Daftar Harga Mobil Bekas Honda Brio September 2021 dikutip dari gridoto.com:

- Varian 1.3 E A/T Tahun 2012, Spesifikasi 1.300 cc, 100 dk, Rp 105 juta

- Varian 1.3 E M/T Tahun 2012, Spesifikasi 1.300 cc, 100 dk, Rp 95 juta