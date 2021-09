Deretan Kata-kata Bijak yang Isinya Juga Romantis, Bisa Digunakan Saat Melamar Kekasih Anda

TRIBUNJABAR.ID - Apakah Anda berencana melamar kekasih? Nah, jika iya, kamu bisa membaca kata-kata bijak ini sebagai inspirasi atau referensi untuk menyatakan cinta.

Memutuskan melamar kekasih memang bukan hal mudah, harus ada cara ciamik yang bisa bikin doi menerima lamaran kamu bukan.

Nah, agar pujaan hatimu langsung bilang yes, kamu bisa menyampaikan kata-kata bijak yang penuh cinta.

Kamu bisa menyampaikan pesan berisi kata-kata cinta yang puitis dan romantis untuk dia.

Sebagai referensi, kamu bisa membaca kata-kata bijak ini sebagai gambaran untuk melamar kekasih, seperti yang dilansir dari situs Goodminds.

1. Izinkan aku dengan segala perasaan yang dititipkan Tuhan ini membuat pengakuan. Sudah sejak lama diri ini menyimpan rasa suka. Bukan aku tidak ingin memilikimu.

Aku hanya ingin menjagamu hingga halal bagiku menyentuhmu. Dan malam ini, aku ingin mengatakan dengan segenap kerinduanku. “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Jadilah pendamping hidupku.”

2. Mengarungi derasnya waktu. Jika selama ini aku mampu, ragukah Kamu untuk menjadikan kebersamaan ini jadi selamanya? Aku mencintaimu, itulah alasannya. Be my wife, sahabatku!

3. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Pernikahan yang sempurna adalah dua orang yang tidak sempurna yang saling melengkapi satu sama lain. Maukah Kamu melengkapi sebuah nama di buku nikahku yang masih kosong?

4. Ada nama yang selalu tertulis di dalam hati. tapi, belum tentu ia tertulis di atas buku nikah. Dan aku ingin Kamu tertulis di kedua-nya.

5. Tahukah Kamu? Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menjadi istriku adalah Kamu. karena, syarat pernikahan yang langgeng adalah jatuh cinta berkali-kali pada orang yang sama. Will you marry me.